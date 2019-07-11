На Сортировке и Уралмаше будет горячая вода, несмотря на ремонт СУГРЭС

Екатеринбургская теплосетевая компания разрабатывает схему поэтапного подключения горячей воды в микрорайонах Заречный, Уралмаш и Сортировка во время летнего ремонта на Среднеуральской ГРЭС. Напомним, отключения в северной части города планируются с 12 июля по 25 июля.

Как сообщили в пресс-службе ЕТК, предлагается минимизировать неудобства для жителей за счет перераспределения нагрузки на магистральных сетях и наладке гидравлического режима. Благодаря этому в значительной части города не будут вводиться ограничения, но полностью компенсировать подачу воды от СУГРЭС не получится.

Горячей воды не будет в Верхней Пышме, а также на следующих улицах Эльмаша: Фрезеровщиков, Шефская, Совхозная, Краснофлотцев, Старых Большевиков, Корепина, Замятина, Донская, Даниловская, Балаклавский, Таганская, Красных командиров, Ползунова, Войкова, Энтузиастов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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