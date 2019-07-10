Год спустя после 100-летия Романовых брендовым «Императорским маршрутом» никто не интересуется

Разработанный специально к 100-летию убийства Романовых федеральный брендовый проект «Императорский маршрут» год спустя после громких торжеств, похоже, утратил актуальность для Среднего Урала. В Свердловской области, по которой проходит один из маршрутов, туры по местам, связанным с семьей императора, почти не продаются – нет спроса. Не спасли даже приближающиеся «Царские дни» с массовым паломничеством.

Как писал РИА «Новый День», «Императорский маршрут» был разработан при активной поддержке и участии Министерства культуры РФ в 2017 году – за год до 100-летия со дня расстрела семьи Романовых и именно в их честь.

«Как туристический проект, «Императорский маршрут» будет нацелен на возрождение памяти эпохи Романовых, истории нашей великой страны, ее достижений в период правления последней династии. В турах по маршруту туристам также расскажут о важности сохранении семейных и духовных ценностей, на примере того, как именно жила семья последнего императора России», – говорилось в описании проекта.

На презентации, которая была активно разрекламирована в СМИ, и на туристических сайтах обозначалось, что маршрут пройдет через несколько регионов, в том числе через Санкт-Петербург, Москву, Московскую, Тюменскую, Свердловскую области. По сути, «Императорский маршрут» – это более десяти туристических продуктов, объединенных одним названием и темой – семьей Романовых. Продажами занимались туроператоры в регионах, а министерство культуры активно помогало в плане продвижения. Но, как рассказали «Новому Дню» источники в туристической отрасли Урала, после празднования 100-летия со дня смерти Романовых поддержка – даже рекламного характера – прекратилась.

«В прошлом году, когда было 100-летие и ЧМ, было много интереса к туризму в регионах проведения футбольных матчей. В Екатеринбурге еще и юбилейные «Царские дни» туристов приманивали. И министерство культуры помогало. Про «Императорский маршрут» говорили и писали. На Урал помогли собрать несколько довольно больших организованных групп туристов, в том числе отправляли школьников из других регионов. Чтобы была массовость. В этом году никто про маршрут особо не вспоминает. Рекламы никакой нет, естественно, нет и запросов от туристов», – рассказал «Новому Дню» на условиях анонимности сотрудник одной из туристических компаний.

Не увеличивает спрос и приближающийся фестиваль «Царские дни», который традиционно в июле привлекает в Екатеринбург тысячи православных. Он начнется уже 12 июля, а заявок у туроператоров («Императорский маршрут» сегодня продают пять компаний в Свердловской области) почти нет.

«Конкретно таких заявок – «хочу проехать по «Императорскому маршруту» – у нас крайне мало. Но брендовый маршрут существует, статус с него никто не снимал, маршрут общероссийский. Сама тема Романовых, убийства царя, сложная – не только для иностранных, но и для наших туристов, – рассказала «Новому Дню» руководитель проекта по развитию внутреннего и въездного туризма Екатеринбургского бюро международного туризма «Спутник» Анна Головина. – Но некорректно говорить, что министерство культуры «Императорский маршрут» не поддерживает. Например, он был представлен на весенней туристической выставке в Москве – крупнейшей. Это логично, что в год 100-летия со дня расстрела царской семьи о нем говорили больше, сейчас – меньше. Но мы – туроператоры – со своей стороны стараемся продвигать этот вариант тура, предлагаем туристам».

При этом участники рынка отмечают, что у Свердловской области отношения с «Императорским маршрутом» изначально были особыми. Ведь 90% достопримечательностей, которые посещают туристы в Екатеринбурге, и без брендового маршрута связаны с династией Романовых и расстрелом царской семьи. Поэтому заявленный министерством культуры брендовый проект дал лишь новое название старым экскурсиям: и до его появления почти все туристы ехали на Ганину Яму, в Храм-на-Крови. Поэтому нет даже точной статистики по количеству людей, приехавших «по маршруту».

В Уральской ассоциации туризма пояснили, что для Свердловской области участие в проекте «Императорский маршрут» вообще было разовым, а не постоянным проектом.

«Инициаторами создания проекта «Императорский маршрут» была Тюменская область и именно для тюменцев появление этого брендового маршрута дало мощный рывок в плане привлечения туристов в регион. Федеральные власти просто поддержали этот проект. И Свердловская область не могла не участвовать, поскольку у нас многое связано с Романовыми, можно было сделать хороший совместный проект. О маршруте говорили на всех уровнях, и Свердловская область очень хорошо показала свой потенциал, – пояснил «Новому Дню» исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. – Причем изначально у турсообщества Урала было много нареканий относительно технической реализации «Императорского маршрута» именно в Свердловской области: и по продолжительности туров, и по их наполнению (были разные точки зрения от академической науки и РПЦ). Поэтому, я думаю, сейчас «Императорский маршрут» представлен у местных туроператоров скорее для расширения ассортимента. Сама же тема Романовых тяжелая и неоднозначная для привлечения большого количества туристов».

Кстати, Тюменская область продолжает получать финансирование из федерального бюджета на реализацию проекта, связанного с Романовыми. Этим летом по «Императорскому маршруту» в Тюмень и Тобольск отправятся 2 200 школьников (согласно информации на сайте «Госзакупки»), оплачивать образование детей будет минкульт РФ (общая сумма закупки – 71 миллион рублей, но в нее входят и другие исторические маршруты).

Добавим, что за время своего существования «официальный» брендовый «Императорский маршрут» немного сократился. Во время презентации оного в Москве в 2018 году заявлялось, что это будет двухдневный тур с посещением Екатеринбурга и Алапаевска. Сейчас на официальных ресурсах проекта представлена еще и урезанная программа, включающая в себя посещение только екатеринбургских достопримечательностей. Стоимость тура тоже стала существенно ниже: за группу из 10 человек придется отдать 4 785 рублей. Первоначальный вариант предполагал оплату 8 900 рублей с человека за два дня (Екатеринбург+Алапаевск) с размещением в отеле.

Екатеринбург, служба информации

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