МЧС России запустило для граждан единый портал онлайн-сервисов, где можно зарегистрировать тургруппу

МЧС России запустило для граждан единый портал онлайн-сервисов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, теперь можно онлайн подать обращение в министерство, заявку на регистрацию туристской группы, декларацию пожарной безопасности или заявление о досудебном обжаловании решений органов пожарного надзора. На портал можно войти с помощью логина и пароля от единого портала Госуслуг.

Напомним, ранее, в феврале 2019 года, в Свердловской области уже был внедрен один из этих сервисов – по электронной регистрации туристских групп. Это было сделано после того, как в конце января под Карпинском потерялись две молодые женщины. 31-летняя Елена Осипова и 36-летняя Елена Подкорытова отстали от своей туристической группы во время спуска с Казанского камня, когда в горах резко ухудшилась погода. Спасатели и волонтеры искали молодых женщин три дня. Когда их обнаружили, оказалось, что одна туристка погибла от переохлаждения. Вторая была спасена, но ей пришлось ампутировать ступни.

Москва, Екатеринбург, служба информации

Москва, Екатеринбург. Другие новости 10.07.19

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