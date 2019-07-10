За кражу труб с ПНТЗ шесть человек отправятся в колонию. Среди них – два заводчанина (ФОТО)

Сегодня в Первоуральском суде был оглашен приговор организованной группе из семи человек, которая за семь месяцев похитила с территории ПНТЗ готовую продукцию и металлолом на общую сумму более 5 млн рублей. В преступной схеме участвовали сотрудники предприятия, ЧОПа и сторонние лица.

Как сообщил местный канал «Интерра», шесть человек из семи получили реальные сроки лишения свободы. Два работника завода – Александр Гусев и Алексей Рожков – проведут в колонии 4 года и 4 года 1 месяц соответственно. Водитель грузовика Иван Детков, который вывозил краденое с территории предприятия, получил больше всех – 4,5 года. Отметим, что на одном из прошлых заседаний он заявил журналистам, что не считает себя виновным, так как не знал, что трубы ворованные и думал, что выполняет заказ работодателя. Сотрудника ЧОПа Раниса Аскарова приговорили к трем годам колонии, его коллега Ирина Попкова – единственная женщина в компании – отделалась условным сроком. Адвокат Аскарова – единственный, кто заявил, что будет обжаловать приговор, вынесенный его подопечному, поскольку считает, что «осудили невиновного». Андрей Жуков и Николай Орлов, которые отвечали в шайке за сбыт продукции, получили 4 года и 1 месяц и три с половиной года соответственно.

Как уже писал «Новый День», осенью 2017 года в службу безопасности ПНТЗ поступила информация о том, что с территории предприятия планируется хищение продукции. На одном из прошлых заседаний представитель ПНТЗ показал, что 21 сентября 2017 года в момент погрузки металлических угольников были задержаны термист цеха № 5 Валерий Тимирев и водитель погрузчика Докучаев. Представитель потерпевшей стороны дополнил, что 24 октября 2017 года в рамках разыскных мероприятий на территории базы ООО «Принцип» был задержан КамАЗ, в котором находились 24 тонны трубной продукции, принадлежавшей заводу. На месте задержания вновь оказался Валерий Тимирев. После того, как подозреваемых дважды поймали за руку, было проведено предварительное расследование. По версии следствия, схему разработал Тимирев, который предложил коллеге – заведующему бригадой по ремонту газового и печного оборудования в том же цехе – похищать трубы с предприятия. Кроме того, у обвиняемых были связи в сфере металлопроката, что позволило организовать каналы сбыта. Организатор схемы Валерий Тимирев, как уже сообщалось, скончался до начала процесса, остальным придется отбывать наказание.

Фото – телеканал «Интерра».

Первоуральск, служба информации

Первоуральск. Другие новости 10.07.19

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