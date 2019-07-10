Бывший невьянский депутат не смог вернуть себе утраченный из-за прицепа мандат

Свердловский облсуд отклонил апелляцию бывшего депутата Невьянской городской думы Степана Назарова, который пытался вернуть себе утраченный мандат.

Как сообщили РИА «Новый День» в облсуде, в декларации о доходах и имуществе за 2017 год депутат не указал имеющийся у него прицеп к легковому автомобилю. Это заметила местная прокуратура и внесла в думу представление о досрочном прекращении полномочий депутата Назарова. 29 октября 2018 года на внеочередном заседании думы Невьянского ГО большинством голосов депутат был лишен мандата. Сначала он пытался оспорить решение думы в городском суде, но потерпел неудачу.

Тогда Назаров обратился в областной суд. В качестве аргумента в свою пользу он, в частности, заявлял, что наличие прицепа не вошло в справку о доходах по вине специалиста думы. Но суд нашел довод необоснованным, так как ответственность за достоверность сведений несет лицо, представившее справку, и каждый ее лист подписан Степаном Назаровым лично. Решение городского суда оставлено без изменений.

Добавим, что в начале нулевых Степан Назаров был главой города и запомнился тем, что предложил сделать Невьянск и итальянскую Пизу городами-побратимами в связи с наличием в них знаменитых башен. В 2017 году он участвовал в конкурсе на замещение мэрского поста, но проиграл председателю думы Александру Берчуку.

Невьянск, служба информации

Невьянск. Другие новости 10.07.19

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