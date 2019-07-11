В школе №181 начали возводить пристрой и переоборудовать помещения для дополнительного приема первоклассников

Школа №181 в Краснолесье, куда в этом году вместо ожидаемых 150 первоклассников придут 400, к 1 сентября будет готова принять их всех.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила сегодня на пресс-завтраке начальник городского управления образования Екатерина Сибирцева. По её словам, в школе уже идёт создание дополнительных мест, встраиваются дополнительные туалетные комнаты, места в гардеробных, некоторые помещения перепрофилирования под классы.

Ранее директор школы Равиль Абдулин в интервью «Новому Дню» отмечал, что для размещения всех детей придется переоборудовать некоторые помещения. Например, убрать учительскую, разгородить актовый зал и объединить несколько кабинетов. Замглавы города по социальной политике Дмитрий Баранов добавил, что ближе к 1 сентября, когда работы будут завершены, администрация обязательно пригласит журналистов лично посмотреть, как разместятся первоклассники. «После этого все сомнения, что там созданы условия для качественного обучения, у вас рассеются», – обещал он.

Кроме того, начато строительство пристроя к школе, который будет веден в эксплуатацию в 2020 году и позволит разгрузить основное здание.

Напомним, весной школа №181 в Краснолесье оказалась буквально в безвыходной ситуации. В самом микрорайоне, где ведется интенсивная многоэтажная застройка, учебных заведений не строится. Количество первоклассников в 181-й ожидалось в пределах 150 человек, но из-за технического сбоя во время записи учеников школе придется принять 400.

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