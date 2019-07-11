Мэрия выбирает одну из трех звезд для поздравления екатеринбуржцев с Днем города

Администрация Екатеринбурга пока держит в секрете, кто станет главной приглашенной звездой на Дне города 17 августа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на пресс-завтраке замглавы города Дмитрий Баранов. По его словам, сейчас в мэрии выбирают одного из трех исполнителей, который и будет приглашен на праздник. Одним из критериев выбора станет размер гонорара звезды. Но о каком порядке цифр идет речь, Баранов не сказал. Напомним, в прошлом году екатеринбуржцев поздравляли группы «Оttawan» и «Мумий Тролль».

Также Баранов сообщил, что в этом году, как и в прошлом, будет танцевальная зона на проспекте Ленина. А главное новшество этого года – то, что традиционная выставка цветов переедет с Октябрьской площади (недалеко от знаменитого сквера-на-драме) в Исторический сквер и сменит формат на «фестиваль ландшафтного дизайна».

Следующий оргкомитет по подготовке Дня города состоится приблизительно через 10 дней.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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