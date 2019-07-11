На Свердловскую область вновь идут грозы и шквалистый ветер

Завтра, 12 июля, на территории Свердловской области ожидаются грозы и порывы ветра до 20 м/с.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного ГУ МЧС, предупреждения об этом направлены в органы власти, местного самоуправления, руководителям объектов жизнеобеспечения и экономики. Единым дежурно-диспетчерским службам рекомендовано адресно оповестить детские оздоровительные лагеря и туристические группы, находящиеся в данный момент в пути.

Напомним, сегодня ночью над Свердловской областью уже пронеслась гроза. Основной удар приняла на себя Кушва, где из-за непогоды без света остались 442 жителя. По данным министерства ЖКХ, к утру 11 июля электроснабжение было восстановлено в 257 домах. Поздно вечером сотрудники МЧС убрали четыре поваленных дерева на 195 км Серовского тракта, и еще два дерева в частном секторе. Шквальный ветер сорвал или частично повредил кровлю в 12 домах, но жители отказались от расселения. Погибших и пострадавших в результате разыгравшейся непогоды нет, констатируют в ведомстве.

Екатеринбург, служба информации

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