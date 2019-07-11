Похитителя велосипеда поймали с поличным (ВИДЕО)

В микрорайоне Академический пойман с поличным похититель велосипеда.

Похитителя велосипеда поймали с поличным

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, само преступление произошло в ночь с 9 на 10 июля в одном из подъездов многоквартирного дома на улице Рябинина микрорайона Академический. Сотрудники охранной компании, обслуживающей микрорайон, заметили на видеокамерах подозрительного мужчину. Он передвигался от одного дома к другому, заходя ненадолго в подъезды. Такое поведение насторожило охранников, и они решили проследить за мужчиной. Зайдя в дом № 23 по улице Рябинина, незнакомец вскоре появился на выходе уже с велосипедом в руках. После чего охрана решила задержать визитера и вызвать полицию. Увидев сотрудников ЧОП, мужчина бросил велосипед и попытался убежать, однако был пойман и передан оперативно прибывшему наряду полиции.

Задержанным оказался 34-летний местный житель, ранее уже судимый за кражу. Он признал вину и сообщил полиции, что собирался свою добычу продать. Сумма ущерба, причиненного владельцу велосипеда, составила 15 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска подозревают гражданина в причастности как минимум к трем аналогичным преступлениям, совершенным на территории города Екатеринбурга. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Похищенный велосипед возвращен владельцу.

Отметим, что летом такие преступления случаются часто. На прошлой неделе из дома улице Шварца, 14 украли детский велосипед. Жительница дома сообщила в полицию, но ей ответили, что перспективы обнаружения вора маловероятны. Тогда женщина решила действовать сама. «Я обратилась в ЖЭК, у нас в доме ведется видеонаблюдение и мы с дежурным диспетчером отсмотрели материалы за весь день, – рассказала собеседница агентства. – На кадрах обнаружился мужчина, который выходит из дома с велосипедом. Охранники сказали, что не знают его, вряд ли это житель дома. Кроме того, кадры с этим человеком мы развесили в подъезде, чтобы люди могли сообщить информацию о нем. И, как оказалось, его видела бригада, устанавливающая окна. По их словам, они видели его за несколько дней до этого около другого дома в компании каких-то выпивох», – рассказала она. Видеоматериалы будут переданы полиции, возможно, это ускорит поиски похитителя.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 11.07.19

На Свердловскую область вновь идут грозы и шквалистый ветер. / «Они – часть эволюции»: на GMIS обсудили, как правильно пропиарить роботов среди людей. / Уволен помощник уральского полпреда, подозреваемый в госизмене. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»