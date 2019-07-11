Стритартеры подхватили идею ФСО – наклейками «Не открывать» заклеили рты Шнуру и «Скорпионз»

В Екатеринбурге после визита президента Владимира Путина появился новый стрит-арт. На городских афишах появились наклейки, которые имитируют синие пломбы ФСО. Автором стикеров стала художница Елена Шубенцева, сообщает телеграм-канал Street Art Hunter.

Напомним, глава государства посетил Екатеринбург 9 июля. Путин побывал на выставке «Иннопром», выступил с короткой речью на GMIS и провел часовую встречу со студентами в УрФУ. На территории университета в связи с визитом первого лица были приняты беспрецедентные меры безопасности. С утра здание было оцеплено, на один день исчезла остановка общественного транспорта.

По требованию ФСО коммунальщики заварили все канализационные люки, на которых появились пломбы. Таким же способом были проверены все фонарные столбы рядом с вузом. На время визита Путина на крыше УрФУ дежурили снайперы, а охранники следили за толпой зевак, которые простояли несколько часов на улице, чтобы увидеть президента.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 11.07.19

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