Подробности обысков у участников протестов в сквере: в обвинении речь идет о «призывах к насилию»

Появляются новые подробности сегодняшних обысков у участников майских акций протеста в сквере у драмтеатра.

По сообщению телеграм-канала «Апология протеста», к Максиму Корчемкину в 6-40 утра пришли следователь, два вооруженных человека в масках и несколько лиц в гражданской одежде. Копию постановления об обыске ему не дали. Со слов Максима, в постановлении речь шла о части 3 статьи 212 УК РФ (Призывы к массовым беспорядкам, или к участию в них, а равно призывы к насилию над гражданами, максимальное наказание по статье – 2 года лишения свободы). У Максима изъята компьютерная техника и телефоны. После обыска его отвезли в Следственное управление по Свердловской области. Решение о задержании не применялось. Процессуальный статус пока не известен. Вместе с ним поехал адвокат Федор Акчермышев.

Также, по данным «Нового Дня», в СК сегодня возили Евгения Старцева, который после майских событий попал под арест на пять суток. Его обвинили в мелком хулиганстве, хотя сам он утверждает, что просто хотел запечатлеть «перетягивание забора» для истории как фотограф-любитель. Сейчас все трое едут домой. Защита будет истребовать документы о причинах и основаниях для обыска.

Как уже писал «Новый День», обыски начались сегодня утром, силовики работали по пяти адресам. Правозащитник Никита Томилов рассказал «Новому Дню», с чем может быть связан интерес следователей и сотрудников ФСБ. «Максим Корчемкин публиковал фото и видео из сквера, где был разрушенный забор. Насколько я знаю, у второй девушки, Татьяны Маркиной, тоже были то ли фото, то ли записи с забором. Как мы помним, возбуждено дело о порче имущества – вот с этим может быть связано», – рассказал Томилов.

Напомним, после майских событий в сквере было возбуждено три уголовных дела – по факту массовых беспорядков, по факту умышленного причинения ущерба обществу с ограниченной ответственностью «Храм святой Екатерины» и из-за оскорбления полицейского (единственное дело, где есть фигурант). Забор, который устанавливали в сквере, экспертиза, заказанная «Храмом святой Екатерины», оценила почти в миллион рублей.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.07.19

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