Правозащитник: обыски идут у пятерых, силовики ищут разрушителей забора

Продолжаются обыски у активистов, участвовавших в протестах в сквере у драмтеатра, силовики работают по пяти адресам. Правозащитник Никита Томилов рассказал, с чем может быть связан интерес следователей и сотрудников ФСБ.

«Максим Корчемкин публиковал фото и видео из сквера, где был разрушенный забор. Насколько я знаю, у второй девушки, Татьяны Маркиной, тоже были то ли фото, то ли записи с забором. Как мы помним, возбуждено дело о порче имущества – вот с этим может быть связано», – рассказал Томилов. Он связывался с адвокатом Корчемкина Федором Акчермышевым – тот подтвердил, что обыски еще продолжаются. Фамилии тех, у кого еще проходят обыски, уточняются.

«Конечно, никто из силовиков не говорил прямо – это обыски из-за сквера. Но у нас, скажем так, есть все основания считать, что это именно из-за акций в сквере, не из-за каких-либо других акций. Были возбуждены уголовные дела, теперь начали выдергивать людей», – добавил Томилов.

По некоторым данным, целью этих обысков может быть доступ к телефонам – ради проверки сообщений, которые отправлялись в дни протестов.

Напомним, после майских событий в сквере было возбуждено три уголовных дела – по факту массовых беспорядков, по факту умышленного причинения ущерба обществу с ограниченной ответственностью «Храм святой Екатерины» и из-за оскорбления полицейского (единственное дело, где есть фигурант). Забор, который устанавливали в сквере, экспертиза, заказанная «Храмом святой Екатерины», оценила почти в миллион рублей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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