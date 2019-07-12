Силовики проводят обыски у участников акций в сквере

Сотрудники СК и ФСБ проводят обыски у активистов, которые принимали участие в акциях протеста против строительства храма в сквере.

Об обысках в своем телеграм-канале сообщает правозащтник Никита Томилов. По его информации, утром начались обыски в квартире Максима Корчемкина, затем следователь пришла с обыском к Татьяне Маркиной. Правозащитники обыски у Корчемкина связывает с акциями в сквере. Связаться с Корчемкиным не удалось. Его адвокат Федор Акчермышев также не смог прокомментировать ситуацию, сообщив, что ждет важный звонок.

Ранее Корчемкин устанавливал в Екатеринбурге «надгробие» Путина, второй участник этой акции Михаил Клюкин рассказал корреспонденту РИА «Новый День», что об обысках у своего товарища ничего не знает, им самим силовики за последние дни не интересовались – но он переехал в другой город.

Добавим, Корчемкин один из авторов телеграм-канала «Бессрочка Екб». Ранее авторов этого телеграм-канала и соответствующего чата пытались представить как координаторов протеста в сквере. «Я не являюсь организатором или помощником организаторов протеста (есть ли они?). По незнанию ли или по заносу чемоданчика, Zames (телеграм-канал, авторы которого могут быть связаны с силовиками, – прим. ред) пишет абсолютно неправдивые и несправедливые вещи. [...] Я один из администраторов ресурсов Бессрочного протеста в Телеграме – это что, основание для обвинения? Если так – это смешно. Во время событий в сквере администраторов в чате, в общей сложности, было около 30-40 человек, насколько я помню. Сам я практически не заходил в чат и на канал Бессрочки Екатеринбурга. Это всё для общего понимания», – сообщал активист.

В пресс-службе СУ СК по Свердловской области от комментариев отказались, дозвониться до отвечающих за взаимодействие с прессой в ФСБ не удалось.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 12.07.19

На Уктусе разбился парапланерист-любитель. / В Березовском десятки грузовиков свозят мусор на нелегальную свалку (ВИДЕО). / Мэрия о местах опроса по храму: Высокинского неправильно поняли. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»