«Храмовый» забор из сетки в сквере оценили в миллион. Возбуждено дело о порче имущества

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения ущерба обществу с ограниченной ответственностью «Храм святой Екатерины».

Как сообщил в соцсети адвокат из Екатеринбурга Дмитрий Палтусов, потерпевшие оценили поврежденное имущество – забор вокруг предполагаемой площадки строительства храма – в 923 тысячи 205 рублей. По данным Палтусова, дело было возбуждено 17 мая, а вчера он в качества адвоката сопровождал в правоохранительные органы молодого человека, которого вызвали дать показания по делу в качестве свидетеля. Получить комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области на момент публикации не удалось.

Добавим, что речь идет о самом первом заборе, который появился в сквере 13 мая. Тогда это была металлическая сетка. Вечером в понедельник защитники сквера забор уронили и заняли все пространство за ним. А потом приехали крепкие спортивные ребята – поднимать этот забор, по их признаниям. Ночь проводили протестующие в основном за забором, спортсмены внутри. На следующий день, 14 мая, главной забавой молодежи, которой скучно мирно гулять в сквере, стала акция «Раскачай забор, попади в автозак». В среду, 15 мая, в сквере появились серьезные, глухие металлические конструкции, которые было уже так просто не повалить.

Добавим, это уже третье уголовное дело по событиям в сквере. Сначала стало известно о возбуждении дела в отношении Станислава Мельниченко, который, по версии следствия, «публично, в неприличной форме высказывал нецензурные выражения, а также демонстративно, открыто совершал оскорбляющие жесты» в адрес сотрудника пресс-группы полиции Екатеринбурга Евгения Крюкова. Полицейский снимал происходящее в сквере на камеру и был не в форме, а в штатском. Затем правоохранители возбудили уголовное дело по статье 212 УК РФ «Массовые беспорядки» после протестов в сквере у театра драмы в Екатеринбурге. Оно пока бесфигурантное.

Екатеринбург, служба информации

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