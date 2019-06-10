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Среда, 12 июня 2019, 20:18 мск

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СМИ: возбуждено уголовное дело после акций в сквере у драмы

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 212 УК РФ «Массовые беспорядки» после протестов в сквере у театра драмы в Екатеринбурге.

Информация о возбуждении уголовного дела появилась в публикации «Комсомольской правды» – газете об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. В разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» он не подтвердил, но и не опроверг эти слова, сославшись на то, что это относится к компетенции СУ СК по Свердловской области. Ответственные в региональном следственном комитете на звонки корреспондента не ответили. Агентство ТАСС сегодня также сообщает о возбуждении уголовного дела, ссылаясь на «источник во властных структурах региона»: «В первый день беспорядков возбудили дело [по статье 212 УК РФ «Массовые беспорядки»], потому что были провокаторы, ломали забор. Дело бесфигурантное».

Напомним, ранее стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Станислава Мельниченко, который по версии следствия «публично, в неприличной форме высказывал нецензурные выражения, а также демонстративно, открыто совершал оскорбляющие жесты» в адрес сотрудника пресс-группы полиции Екатеринбурга Евгения Крюкова. Полицейский снимал происходящее в сквере на камеру и был не в форме, а в штатском.

Екатеринбург, служба информации

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