На участника протеста в сквере завели уголовное дело за оскорбление пресс-секретаря полиции в штатском (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении участника протестной акции в сквере у драмтеатра по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». Расследованием занимается отдел по Верх-Исетскому району СУ СК по Свердловской области. Подозреваемый в преступлении – Станислав Мельниченко, который по версии следствия «публично, в неприличной форме высказывал нецензурные выражения, а также демонстративно, открыто совершал оскорбляющие жесты» в адрес пресс-секретаря полиции Екатеринбурга Евгения Крюкова.

Последний в тот день действительно был в сквере и вел видеосъемку происходящего с помощью хэндикама, но был не в форме, а в штатском. По словам правоохранителей, Мельниченко знал, что оскорбляет полицейского, а само правонарушение зафиксировано на видео, поэтому «вопросов быть не может».

Сам Евгений Крюков отказался официально прокомментировать ситуацию «Новому Дню», сославшись на тайну следствия. При этом он указал, что такие дела возбуждаются без заявления.

Адвокат Мельниченко Алексей Бушмаков отметил, что неясно, как его подзащитный мог догадаться, что перед ним – именно представитель полиции в штатском. «Он не представлялся, удостоверение не предъявлял», – пояснил он «Новому Дню».

Сейчас Верх-Исетский суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде подписки о невыезде. Отметим, что ранее Мельниченко был оштрафован на 12 000 рублей по части 5 статьи 20.2 КоАП за участие в несанкционированной акции протеста в сквере у драмы.

События в сквере у драмтеатра 14 мая 2019 года

Екатеринбург, Елена Сычева

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