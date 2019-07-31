Адвокат: в деле об оскорблении полицейского в сквере пострадавший и его коллеги начали менять показания

Прокуратура не стала утверждать обвинительное заключение в деле об оскорблении во время акций в сквере у драмтеатра Евгения Крюкова, пресс-секретаря городского УМВД. Когда следователь повторно опросил потерпевшего и свидетелей – они поменяли показания. Об этом заявил адвокат подозреваемого Станислава Мельниченко Алексей Бушмаков.

«Мы в соответствии со ст. 217 УПК получили дело для ознакомления, следователь уведомил об окончании расследования, материалы должны были уйти в прокуратуру и вернуться с обвинительным заключением. Но, как нам стало известно, прокурор обвинительное не утвердил, а следователь возобновил следствие и провел три дополнительных опроса – Крюкова, Кашигина (начальник отдела по охране общественного порядка УМВД) и еще одного сотрудника полиции. Раньше никто из них не говорил, что Крюков представлялся сотрудником полиции, а теперь втроем говорят, что он представлялся. На видеозаписях подтверждения этому нет», – рассказал Алексей Бушмаков. По его данным, прокуратура обратила внимание на то, что Крюков был в штатском и не представлялся полицейским, Мельниченко не мог знать, кто находится перед ним.

Евгений Крюков комментировать ситуацию отказался. «Я не расследую это дело и не могу его комментировать», – сказал он.

Напомним, в отношении Станислава Мельниченко было возбуждено уголовное дело по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». По версии следствия, он «публично, в неприличной форме высказывал нецензурные выражения, а также демонстративно, открыто совершал оскорбляющие жесты» в адрес сотрудника пресс-группы полиции Екатеринбурга Евгения Крюкова. Последний в тот день действительно был в сквере и вел видеосъемку происходящего с помощью хэндикама, но был не в форме, а в штатском.

Алексей Бушмаков в разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» сегодня добавил еще одну интересную деталь. «Они (правоохранители, – прим. ред.) говорят, что в тот день за забором находились только полицейские, вход был по пропускам. Это, видимо, должно означать, что всем было известно, что за забором в штатском – полицейский. Но у нас есть дело об избиении подростка, его ударил человек, который был за забором. Мы говорим: возбуждайте на правоохранителя. Но нам отвечают, что за забором были не только правоохранители. Понимаете, то есть в одном уголовном одна информация, по другому – другая, а речь об одном и том же дне», – рассказал адвокат.

Речь идет о деле 17-летнего Альберта. Его признали потерпевшим по части 1 статьи 115 УК «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Мать подростка просила привлечь к ответственности силовиков, которые могли сломать парню нос во время задержания. «В этот момент несколько людей, предположительно, из Росгвардии, сами опрокинули забор и побежали в толпу. Альберт, подумав, что они бегут именно за теми, кто их провоцировал, никуда убегать не стал, а остался наблюдать. Но кто-то, из, предположительно Росгвардии, его резко схватил и кинул лицом на асфальт», – описывала она случившееся.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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