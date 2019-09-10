В екатеринбургском суде тайного свидетеля скрыли простыней (ФОТО)

Сегодня в Верх-Исетском районном суде продолжилось рассмотрение дела Станислава Мельниченко – его обвиняют в оскорблении пресс-секретаря УМВД Евгения Крюкова во время протестов в сквере, полицейский в этот момент был в штатском. Сегодня допрашивали свидетеля, который посчитал, что его жизни и здоровью что-то угрожает, его личность не раскрывается, потому в суде повесили простынку. На вопрос журналистов, как суд будет менять голос допрашиваемого, помощник судьи в шутку ответил, что для этого у уборщицы попросили ведро.

Тайный свидетель рассказал, что он шел мимо сквера, слышал, что там протесты, заинтересовался. И увидел перебранку у забора. «Молодой человек, который находился в противоположной стороне от забора, выкрикивал агрессивно, вел себя агрессивно. Был в крайне неадекватном состоянии показалось что или в алкогольном или наркотическом опьянении, взгляд был бешеный. Между ними было метра два, я на расстоянии трех-четырех метров. [Слышна была] не все перепалка, но что-то я слышал», – пояснил свидетель. При этом он точно слышал, как полицейский представился: «Человек с камерой представился сотрудником полиции, вроде даже показал удостоверение, но не уверен», – заявил свидетель. Отметим, через несколько минут, отвечая на вопрос адвоката, он заявил, что точно видел, как Крюков предъявлял удостоверение. Сам Крюков такого, кстати, не говорил. Для него было понятным и очевидным, что за забором находятся только сотрудники полиции. «Простым гражданским что там делать? Я же читаю сводку новостей, что гражданским делать на охраняемой территории?» – продолжил свидетель. Но для него было проблемой сказать, когда он сам был в сквере и в какой день видел эту сцену.

Из дальнейших показаний стало ясно, что тайный свидетель в сквере был совсем не случайно. «Я был задержан после того так отошел оттуда. Задержан, потому что находился на стороне протестующих», – заявил свидетель. Причем он рассказал, что его задержали и отпустили и в суд он не приходил, то есть административный штраф ему не выписывали.

Адвокат обвиняемого в конце опроса Алексей Бушмаков ходатайствовал о раскрытии личности свидетеля, но суд это ходатайство отклонил.

Доварим, до начала заседания Алексей Бушмаков заседания подал ходатайства о приобщении дополнительных документов. Это снимок с видео «Нового Дня», на котором видно, что наш оператор снимает из-за забора – ранее все силовики-свидетели уверяли, что за забором были только чоповцы, росгвардейцы и полиция. Второй документ – материалы административного дела, по которым следует, что Мельниченко наказывали только за нарушение правил проведения публичных мероприятий, но не за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 10.09.19

Посетителям биеннале предложат повесить вместо портрета Путина свой (ФОТО). / «А мы-то кто здесь?» – опрос по храму рассорил депутатов гордумы Екатеринбурга. / На Урале пациенткам с раком груди стали делать пластику после мастэктомии бесплатно. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»