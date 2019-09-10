Предполагал, что это полицейский, и был пьян: подсудимый дал показания по делу об оскорблении в сквере

Подсудимого по делу об оскорблении пресс-секретаря УМВД Евгения Крюкова в сквере у театра драмы сегодня допросили в суде. Отвечая на вопросы своего адвоката, Мельниченко сознался: несмотря на то, что Крюков был в гражданском, он предполагал, что ругает полицейского. И сообщил, что был пьян, и к тому же не любит «саму систему».

Перед тем, как допрашивать Мельниченко, в суд вызвали еще одного свидетеля – первого со стороны защиты. Это студент, которого 14 мая задержали в сквере и дали впоследствии пять суток ареста. «Задержали за то, что рядом со мной выдергивали забор, я находился рядом, меня толпа сбила, и меня и нескольких человек задержали», – объяснил он. С Мельниченко он незнаком и в сквере его не видел. На вопрос: «Понимали ли вы, что за забором находились полицейские?» он ответил: «Нет, я даже не думал об этом».

Затем на допрос пригласили обвиняемого.

Мельниченко рассказал, что в первый день в сквере он пробыл около 5 минут, увидел, что за забором были люди в черной одежде, но не как у ЧОПа, а в обычной, и в кепках. На следующий день снова пришел в сквер, причем был за храм. Говорит, что один из свидетелей говорил, якобы своими выпадами Мельниченко пытался раззадорить толпу на какие-то действия. «Но на какие, если я вообще за храм был?». В сквере он гулял по всей территории, но вечером спокойно ушел домой (а 15 мая его задержали). Что ругательства он произносил, он не отрицает. На вопрос своего адвоката «Вы понимали, что перед вами сотрудник полиции?» он ответил: «Я предполагал». Мельниченко говорит, что это было его субъективное предположение, но точно он не знал. И он не оскорблял тех, кто в форме, потому что знает, что это уголовная ответственность. Ругаться в адрес Крюкова он начал потому, что тот его снимал, а подсудимый просил этого не делать.

«Там было много журналистов, просишь их: не снимай – и все нормально. Я его попросил, а он начал нагло так снимать», – говорит подсудимый. На вопрос адвоката об опьянении Мельниченко говорит, что экспертизы не было, но да, он был пьян. Ненависть к сотрудникам полиции он не испытывает, но саму систему не любит. «Я готов перед ним извиниться, но не в рамках уголовного дела, а так, как перед человеком», – сказал подсудимый.

Прокурор в своих вопросах снова вернулась к моменту, понимал ли Мельниченко, кого ругает, или нет. «Я предположил, а мог предположить, что он космонавт. И оказалось, что неправильно предположил, он же не в отделе по борьбе с экстремизмом работает», – пытается объяснить обвиняемый. Также прокурора заинтересовало, сколько и когда пил Мельниченко. «И до сквера, и во время, и после, наверное», – говорит он и признается, что пьет часто, но факт зависимости отрицает. «Вы знаете, я, наверное, не в себе был. Ну, я ж за храм был. А вот на четвертый день, когда рамки поставили, я уже нормальный был», – такие показания дал подсудимый.

В суде также выясняется, что у него родители – инвалиды и есть бабушка, и всем им он помогает финансово. Об этом Мельниченко рассказывает после вопроса прокурора. Адвокат, в свою очередь, уточнил, что бы делал Мельниченко, если бы не был пьян. «Я бы потоньше оскорбил. Потроллил бы», – очень честно отвечает подсудимый. По его мнению, под действием алкоголя у него бывает желание пошутить, но агрессивным он не становится. И в ходе перебранки с Крюковым он не был агрессивным.

После допроса Мельниченко в заседании объявили перерыв, 13 сентября ожидаются прения сторон.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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