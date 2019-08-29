Оскорбил полицейского в штатском. Стартовал первый суд по уголовному делу о протестах в сквере (ФОТО, онлайн-трансляция)

Трансляция обновлена 29.08.2019 13:05 (время московское)

13:04 Адвокат Алексей Бушмаков дополняет: «Мельниченко нецензурно выражался, но он не знал, что перед ним полицейский. Сотрудников в форме, которые были рядом, он не оскорблял».

13:02 Мельниченко с обвинением не согласен: «Крюков был не в форме, не представился. Дело должно не в рамках уголовного рассматриваться, а как административное».

13:00 Прокурор зачитала обвинение: Крюков был при исполнении, вел съемку. Требовал от Мельниченко прекратить противоправные действия и пытался задержать. Мельниченко был пьян, из мести за выполнение Крюковым должностных обязанностей «с целью унижения чести и достоинства» высказался громко в адрес Крюкова.

12:57 Судья Андрей Филатов решил удовлетворить ходатайство частично: запретить видеосъемку и фотосъемку. Аудио – можно. Пресса остается в зале.

12:56 Обвиняемый: собрались люди, пришли, время свое тратят. Мне скрывать нечего, считаю на Крюкова не давят. Я за освещение процесса в СМИ.

12:55 Адвокат возражает: «Принцип гласности является основополагающим для судебного процесса». Говорит что дело резонансное. Полицейский – фигура публичная. Общественные интересы должны превалировать, свидетельств тому, что на потерпевшего оказывается давление, не было представлено. «Считаю, ходатайство основано на личных предпочтения потерпевшего, безосновательно», – говорит Бушмаков.

12:52 Прокурор поддерживает позицию потерпевшего.

12:52 «Чтобы исключить факты давления на меня, а так же на моих родных и близких», – заявил сотрудник пресс-группы полиции Екатеринбурга.

12:50 Потерпевший – Евгений Крюков подал ходатайство о закрытии дела от СМИ.

12:47 Суд начался. По делу заявлены двое свидетелей. Присутствует только один – гражданин Пшеницын.

12:41 Напомним, по итогам протестов в сквере было задержано около сотни человек, практически все они получили административные штрафы.

12:31 Пообщались со Станиславом. Говорит, раньше с Крюковым знаком не был, так что даже не представляет, откуда ему было знать, что он – полицейский.

12:28 Пока в зале заседаний обвиняемый – Станислав Мельниченко, его адвокат Алексей Бушмаков.

12:26 Заседание должно было начаться полчаса назад, но пока ждем. Должен подъехать Евгений Крюков, потерпевший.

Екатеринбург, Август 29 (Новый День, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук) – Сегодня стартует процесс по уголовному делу об оскорблении полицейского – это первое дело о протестах в сквере, дошедшее до суда. Станислава Мельниченко обвиняют в том, что он «публично, в неприличной форме высказывал нецензурные выражения, а также демонстративно, открыто совершал оскорбляющие жесты» в адрес сотрудника пресс-группы полиции Екатеринбурга Евгения Крюкова. Полицейский в тот день действительно был в сквере и вел видеосъемку происходящего с помощью хэндикама, но был не в форме, а в штатском.

Екатеринбург. Другие новости 29.08.19

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