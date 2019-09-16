В Екатеринбурге вынесли первый приговор по уголовному делу после протестов в сквере

В мировом судебном участке № 8 Верх-Исетского района Екатеринбурга только что судья огласил приговор по делу Станислава Мельниченко. Его признали виновным в оскорблении пресс-секретаря УМВД Евгения Крюкова, который был в сквере во время протестов в штатском. Суд приговорил подсудимого к исправительным работам на срок 6 месяцев с удержанием 10 процентов зарплаты в доход государства. Напомним, прокурор просила для Мельниченко 360 часов обязательных работ. Но судья выбрал исправительные, так как ранее по другой статье у него уже были обязательные работы в качестве наказания, и к исправлению они не привели.

К началу заседания в зал явились прокурор и судья, но, ни подсудимого, ни его адвоката, ни истца не было.

«Суд постановил: признать доказанность вины в том, что Мельниченко умышленно с целью оскорбления представителя власти показал неприличный жест и высказал оскорбление в адрес майора Крюкова. Вина подсудимого доказана полностью», – заявил судья Андрей Филатов. Он отметил, что Мельниченко неоднократно привлекался к отвественности за административные правонарушения. В качестве смягчающего обстоятельства он указал, что подсудимый ухаживает за родителями-инвалидами, а в качестве отягчающего – что был пьян.

«Вину он не признал, настаивал, что пришел в сквер, чтобы погулять в одиночестве, но увидел толпу, забор и стоящих за забором полицейских и людей в гражданском. Кому конкретно слово «мусор» он адресовал, сказать затрудняется, так как «мусорами» называет всех хороших и плохих людей. Алкоголь на его поведение не повлиял, просто он очень эмоциональный человек», – кратко интерпретировала допрос подсудимого прокурор. Подсудимый свою вину не признал. «Прошу суд меня оправдать. Постараюсь вести себя достойно и сдерживать эмоции», – просил он в последнем слове.

В ходе процесса в суде заслушали показания нескольких силовиков – они уверяли, что слышали, как Крюков представился Мельниченко, то есть тот точно знал, что оскорбляет представителя власти. Тайный свидетель, которого скрыли за простыней, даже видел, как Крюков показал удостоверение – хотя сам пострадавший такого не утверждал.

Как передает корреспондент «Нового Дня», Мельниченко в суд все-таки явился, но к началу заседания опоздал. Он сообщил, что будет оспаривать вынесенное судом решение.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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