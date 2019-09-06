«Можно я вам *** покажу?»: в Екатеринбурге суд продолжил рассматривать дело об оскорблении пресс-секретаря полиции в сквере

Сегодня суд продолжил рассматривать дело Станислава Мельниченко – его обвиняют в оскорблении пресс-секретаря УМВД Евгения Крюкова во время протестов в сквере. Свидетели – а это представители силовых структур – слышали, как пострадавший полицейский представился. В суде показали ролик, из-за которого появилось уголовное дело – из него понятно, что именно кричал Мельниченко. Читайте подробности в нашем репортаже.

Адвокат подсудимого Алексей Бушмаков сегодня подал ходатайство о приобщении материалов – это видео, снятое журналистами. На видео, говорит Бушмаков, попал подсудимый. Еще он просит приобщить фото – на снимках потерпевший (видно, что он в штатском) и другие люди не в форме, которые находились за забором. Суд запись и фото приобщил.

Рассказы свидетелей-силовиков

В прошлую пятницу, напомним, свои показания давал Евгений Крюков. По его мнению, Мельниченко знал, что оскорбляет полицейского, потому что, во-первых, за забором были только силовики, во-вторых, Мельниченко сделал предположение, что Крюков полицейский и работает в отделе по борьбе с экстремизмом. Правда, отвечать на это предположение Крюков не стал. А главное, Крюков представился. И в этот момент между ними было около 10 метров. Также суд заслушал свидетеля – сотрудника Росгвардии. Он сначала говорил, что не слышал, представлялся ли Крюков, после настойчивых вопросов прокурора он «вспомнил», что слышал такое. В заседании сделали перерыв, так как еще один свидетель не явился в суд.

Сегодня в суд пришли два свидетеля, а вот Крюков отсутствовал. Первым показания давал сотрудник Росгвардии Василий Быков. 14 мая он охранял территорию планировавшейся застройки, его пост был близко к забору. «Я услышал, что молодой человек обращается к человеку, который стоял чуть поодаль от меня «Что ты меня снимаешь?» Сзади меня сотрудник был в гражданском, он сказал «Веду запись в служебных целях, я сотрудник полиции», – рассказал свидетель. Быков сообщил, что по званию мужчина не представлялся, но полицейским назвался. Мельниченко свидетель опознал как участника разговора, а вот приметы Крюкова на память назвать не смог: «Он стоял за мной, а концентрация внимания у меня была вперед, на тех, кто перед забором».

По словам Быкова, Мельниченко оскорблениями сыпал очень громко, может даже, чтобы получить поддержку – и толпа его как-то поддержала, мол, молодец, все правильно. Он точно слышал, что оскорбления были, но конкретные слова он не помнит. «Мусор… не мент, вроде бы, мусор. И жест еще был», – так описал преступление свидетель. Бушмаков спросил, почему Быков думает, что у подсудимого было намерение оскорбить именно полицейского (а не просто человека, что карается административно). «Они встретились не в пивной и конфликт был не из-за девушки. Других поводов не было», – считает росгвардеец.

Интересно, что в прошлый раз и свидетель, и Крюков говорили, что за забором были только полицейские и росгвардейцы. Быков же говорит, что были еще сотрудники частного охранного предприятия. Он же говорит, что Крюков был не единственный за забором в гражданке: «Я думаю, сотрудники полиции еще в гражданской были, в том числе и генералы, которые туда прибыли». «Как человек должен понять, что за забором – сотрудник полиции?», – уточнил Бушмаков. – «Никак», – признал росгвардеец, но напомнил, что Крюков представился.

Затем вызвали Александра Кашигина, подполковника полиции, начальника отдела охраны общественного порядка. Он рассказал, что Крюков снимал по служебной необходимости, а Мельниченко ругался и размахивал руками, «по опыту могу сказать, был в состоянии опьянения, но алкогольного или другого, не знаю». Между Крюковым и Мельниченко, по его словам, было 5-7 метров. Перечислил тех, кто был за забором – полицейские, сотрудники Росгвардии и сотрудники охранного предприятия РМК. «У них была темная форма, темная одежда и бейджики». Крюков внешне от охранников РМК отличался. По его мнению, те, кто находился в сквере, прекрасно понимали, что за забором находятся силовики. В том числе потому, что многие приходили в сквер со стороны набережной и видели КПП. Он находился примерно в 10 метрах от места, где Мельниченко общался с Крюковым. И при этом он слышал, как Крюков представился. «Он говорил «вы общаетесь с сотрудником полиции» – минимум дважды я это слышал», – рассказал подполковник. Кашигин вспомнил, что Мельниченко называл Крюкова «цэпэшником» – отсюда можно сделать вывод, что подсудимый знал, что оскорбляет полицейского (напомним, Крюков пресс-секретарь, к отделу по противодействию экстремизму отношения не имеет – прим. ред.). Тех слов, которыми ругался Мельниченко, он вспомнить не может. Судью заинтересовало, почему тогда он сделал вывод, что были оскорбления и даже попросил свидетеля на бумажке написать, что за слова были, «ну или хотя бы с чем ассоциировались». Но Кашигин все равно не вспомнил.

Затем вызвали майора Александра Чернышова, он сотрудник центра по борьбе с экстремизмом. В тот день в сквере он был на службе и был не в форме, а в гражданской одежде. Он рассказал, что кроме полицейских за забором были ЧОПовцы, но у них были отличительные нашивки. Чернышов сообщил, что был в гражданском, потому что оперативники так ходят. Правда, объяснить, почему – не смог.

Он тоже видел Мельниченко и тоже говорит, что тот был в некоем возбужденном состоянии, но руки у него были в карманах. «Если мне память не изменяет, было слово мусор. Больше не готов сказать, не помню», – рассказал свидетель.

Что попало на видео

В суде по ходатайству прокурора показали запись общения Мельниченко и Крюкова – в суде их называли Мужчина 1 и Мужчина 2, но Станислава на видео опознать проблем не составляет.

«О, мусора, можно я вам фак покажу? только ко мне домой не приходите больше», «Ты же мусор, ты же мусор» (возможно, тоже с вопросительной интонацией, по ощущениям корреспондент РИА «Новый День»), «За фак административка или это оскорбление мусоров?» – это некоторые реплики Мельниченко. «Представься, если такой смелый», – это фраза снимающего видео (очевидно, Крюкова).

Бушмаков продемонстрировал фото нескольких людей, которые находились в гражданке за забором – и это были не ЧОПовцы с шевронами, просто какие-то люди в куртках и джинсах, без опознавательных знаков. Забавную деталь подчеркивает Бушмаков – на фото за забором Олег Малишевский, начальник профильного отдела в Министерстве общественной безопасности – он просто чиновник, не полицейский, не росгвардеец, не охранник, а все-таки за забором. Еще один кадр – Крюков в сквере общается с журналистами, не за забором. «Он общался с журналистами, потом оказался за забором, как понять, что он полицейский?», – спрашивает адвокат подсудимого. Он тоже показывает видео – на кадрах много людей, которые что-то снимают. «Очень много ребят в шапочках и темной одежде и маленькими камерами, что-то снимают. Наверное, блогеры», – говорит оператор. Чуть позже камера показывает Крюкова в толпе журналистов, просто общение. «Можно было подумать, что журналиста пустили за забор снимать», – предполагает Бушмаков.

После этого был объявлен перерыв. В следующий раз заслушают показания еще одного свидетеля, который сегодня не явился, также будет допрошен подсудимый. Заседание продолжится 10 сентября.

Противостояние в сквере 14 мая 2019 года

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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