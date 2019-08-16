Уголовное дело об оскорблении полицейского во время протестов в сквере ушло в суд

Уголовное дело жителя Екатеринбурга Станислава Мельниченко, который обвиняется в оскорблении сотрудника пресс-группы городского УМВД Евгения Крюкова во время майских протестов в сквере, передано в суд. Об этом сообщил «Новому Дню» адвокат Алексей Бушмаков. Дело рассмотрит мировой судья судебного участка №8 Верх-Исетского района. Заседание начнется 29 августа в 14:00.

По словам Бушмакова, прокуратура со второго раза утвердила обвинительное заключение. До этого материалы дела были возвращены следователю, который назначил дополнительные опросы других полицейских, которые были вечером 14 мая в сквере у драмтеатра. Все опрошенные подтвердили, что Крюков в штатской одежде представился сотрудником полиции перед тем, как Мельниченко нецензурно обругал его.

«Сам Крюков ранее в своих показаниях никогда не говорил о том, что он представлялся. А после того, как дело вернулось от прокурора, вдруг вспомнил, что представился. Но Мельниченко не мог знать, что он сотрудник полиции. Потому что других полицейских в форме он не оскорблял. Сейчас все дело будет строиться на показаниях сотрудников полиции. Да, это было неожиданно для нас. Мы уже предвидим в суде формулировки «оснований не доверять сотрудникам полиции не имеется». Сложно бороться, когда полицейские покрывают друг друга. Скорее всего, нас ждет обвинительный приговор. Но есть кое-какие идеи для защиты», – рассказал адвокат.

Напомним, в отношении Станислава Мельниченко было возбуждено уголовное дело по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». По версии следствия, он «публично, в неприличной форме высказывал нецензурные выражения, а также демонстративно, открыто совершал оскорбляющие жесты» в адрес пресс-секретаря полиции Екатеринбурга Евгения Крюкова. Последний в тот день действительно был в сквере и вел видеосъемку происходящего с помощью хэндикама, но был не в форме, а в штатском.

Сам Евгений Крюков отказывается комментировать ситуацию. «Я не расследую это дело и не могу его комментировать», – заявил он ранее «Новому Дню».

Стоит отметить, что уголовное дело Мельниченко станет первым, которое рассмотрит в суд в череде дел участников майских событий в сквере у театра драмы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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