В Екатеринбурге подростка, задержанного в сквере, признали потерпевшим по делу об избиении

В Екатеринбурге возбуждено еще одно уголовное дело после акций протеста против строительства храма в сквере. На этот раз потерпевшим признали парня, которого задерживали правоохранители.

О новом уголовном деле сообщает правозащитная организация «Апология протеста». 17-летний Альберт К. снимал, как проходит акция в сквере. В итоге парня задержали, после чего медики диагностировали у него перелом носа со смещением, молодой человек лежал в больнице до 22 мая. Уголовное дело по части 1 статьи 115 УК (умышленное причинение легкого вреда здоровью) было возбуждено еще 10 июля. Накануне, 17 июля, Альберта признали потерпевшим и допросили. Подозреваемых в этом деле нет.

«14.05.2019 около 23 часов 50 минут неизвестный, находясь по адресу: ул. Октябрьская площадь, 2 в Верх-Исетском административном районе г. Екатеринбурга, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, учинил конфликт с несовершеннолетним гр. * 2001 г.р., в ходе которого причинил несовершеннолетнему легкий вред здоровью», – указывается в постановлении о признании Альберта потерпевшим.

Мать подростка подавала заявление об избиении сына 20 мая. Причем она просила привлечь к ответственности силовиков, которые могли сломать парню нос во время задержания. «В этот момент несколько людей, предположительно, из Росгвардии, сами опрокинули забор и побежали в толпу. Альберт, подумав, что они бегут именно за теми, кто их провоцировал, никуда убегать не стал, а остался наблюдать. Но кто-то, из, предположительно Росгвардии, его резко схватил и кинул лицом на асфальт. Он просил отпустить, пытался объяснить, что он ничего плохого не делал, но они в этот момент начали его пинать. Пинали в лицо, по голове и туловищу. Когда он кричал, что они ему сломали нос, кто-то из сотрудников, предположительно Росгвардии, пнул по лицу ещё раз. При этом руки моего сына постоянно были закручены назад. Он не мог даже закрыться руками», – цитировала ранее маму подростка «Апология протеста».

Екатеринбург, служба информации

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