Эксперт по делу об оскорблении полицейского в сквере: слово «мусор» не неприличное

По делу участника протестной акции в сквере у драмтеатра Станислава Мельниченко, которого обвиняют в оскорблении пиарщика полиции, была проведена лингвистическая экспертиза.

В телеграм-канале «Апология протеста» опубликованы выводы эксперта Е. Л. Шашмуриной. В документе сообщается, что «в высказывании «мусор» отсутствуют лингвистические признаки неприличной формы выражения, однако их употребление по отношению к лицу нарушает этико-речевые нормы». Однако эксперт оценила и другое слово, которое употребил Мельниченко, – из-за требований РКН мы не можем его публиковать, это нецензурная форма слова «долбодятел». В этом слове, по заключению эксперта, «содержатся лингвистические признаки неприличной формы выражения».

В отношении Мельниченко было возбуждено по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». Постановлением от 14 июня (документ публикует «Апология протеста») он привлечен к делу как обвиняемый. Следствие считает, что «публично, в неприличной форме высказывал нецензурные выражения, а также демонстративно, открыто совершал оскорбляющие жесты» в адрес сотрудника пресс-группы полиции Екатеринбурга Евгения Крюкова. Последний на самом деле был в сквере, вел видеозапись происходящего. Крюков был не в форме, а в штатской одежде.

Екатеринбург, служба информации

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