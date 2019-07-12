Участок улицы Гражданской у Макаровского моста откроют в ночь на 15 июля

Ремонт участка улицы Гражданской на пересечении с улицей Челюскинцев (у въезда на Макаровский мост) будет закончен в установленный срок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, в ночь с воскресенья 14 июля на понедельник 15 июля движение там будет полностью открыто.

Напомним, о том, что работы на Гражданской подходят к концу, было объявлено 1 июля, когда была открыта заново перестроенная половина Макаровского моста. «То, что мы открыли движение, не означает, что работы закончены. Надо закончить улицу Гражданскую, которая будет запущена 14 июля. Затем остаются незначительные работы по благоустройству – это к 1 сентября. Работ осталось не очень много», – отметил тогда замдиректора по производству ГУДСР Алексей Павловский.

Екатеринбург, служба информации

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