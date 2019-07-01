Макаровский мост открыт. Камеры обещают поставить сегодня (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге запустили движение по Макаровскому мосту. Первые автомобилисты проехали на нему, громко сигналя – теперь пробки в центре города однозначно уменьшатся. А самым первым по мосту проехал мопедист – это произошло еще до официального открытия, когда дорожники уже убрали запрещающие знаки, но чиновники еще опаздывали к назначенному ими же времени.

Замглавы по вопросам капстроительства Алексей Бирюлин рассказал о схеме движения: оно открыто в обе стороны, в каждую сторону при заезде на мост движение идет в одну полосу, ближе к спуску расширяется на две полосы. Разметку рисовали, видимо, в спешке – линии вышли не слишком ровными.

Светофоры установлены и работают, знаков ограничения скорости и камер пока нет. Как рассказал председатель комитета по строительству администрации города Николай Сметанин, и камеры, и знаки поставят сегодня. Причем ездить разрешат до 40 км/ч – буквально утром мэрия говорила о 20 км/ч. «То, что мы открыли движение, не означает, что работы закончены. Надо закончить улицу Гражданскую, которая будет запущена 14 июля. Затем остаются незначительные работы по благоустройству – это к 1 сентября. Работ осталось не очень много», – отметил замдиректора по производству ГУДСР Алексей Павловский.

Бирюлин добавил, что сейчас ищутся деньги на реконструкцию второй части моста – напомним, в зависимости от финансирования или будет построен новый мост полностью, или отремонтируют вторую часть. Материалы и технику вывозить не будут – чтобы начать работы, как только вся документация будет утверждена. Но чтобы ни происходило в дальнейшем с ремонтом моста, его обещали не закрывать. «Больше движение по Макаровскому мосту перекрываться никогда не будет», – заявил первый замглавы Александр Ковальчик. Впрочем, это обещание, кажется, не нашло поддержки у других представителей мэрии. Уже после окончания брифинга несколько человек, включая Бирюлина, Сметанина, замглавы по благоустройству Алексея Бубнова шли к своим автомобилям и обсуждали слова Ковальчика. «А чего Александр Анатольевич такое обещание дал?» – «Ну, это же как обещать жениться...».

Впрочем, автомобилисты рады, что движение по мосту запустили. «Я первым проехал в сторону вокзала, сейчас в обратную сторону проехал. Сделали нормально. Главное, хорошо что сделали – весь центр стоял только из-за этого моста», – рассказал таксист. Напомним, движение по мосту открыли только для автомобилистов. Трамвайное движение должны запустить к 1 сентября, для пешеходов новый мост будет открыт также с сентября, пока они могут ходить только по старой части моста.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 01.07.19

УрО РАН: за 20 лет создано всего 10 отечественных лекарств, в том числе два – на Урале. / На Урале женщина пыталась сжечь вышку сотовой связи, решив, что она опасна для здоровья. / «Дело об убийстве новорожденного в Калининграде – набор бреда». Врачи объясняют, почему обвинения СК абсурдны. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»