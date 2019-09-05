Трамваи по Макаровскому мосту запустят на месяц позже обещанного (ФОТО)

В ближайшие и следующие выходные движение на Макаровском мосту будут перекрывать, чтобы уложить рельсы. С 14 октября трамвайные пути начнут испытывать – движение по ним запустят, но только в тестовом режиме. С 20 октября трамваи будут ходить в нормальном режиме. Об этом сегодня рассказал замдиректора по производству ГУДСР Алексей Павловский.

Он прокомментировал, почему приходится перекрывать мост из-за укладки рельсов. На Макаровском мосту делают рельсы на основании из фибробетона с тепловыми стыками и резиновыми вставками. Это для города новая технология, раньше ее нигде не применяли. Благодаря такой технологии никакого шума от колес трамвая не будет, рельсы сварены без стыков, а резина поглотит вибрацию.

Еще один плюс – рельсы можно не ремонтировать до 50 лет. Однако по технологии их надо укладывать так, чтобы не допустить появления микротрещин. А для этого приходится полностью останавливать движение на мосту – если по нему будут ездить машины, то из-за колебаний моста микротрещины появятся.

Добавим, ранее пустить движение трамваев обещали к середине сентября. А на открытии автомобильного движения по мосту представитель администрации города дал обещание никогда в ходе работ больше мост не перекрывать. «Больше движение по Макаровскому мосту перекрываться никогда не будет», – заявил первый замглавы Александр Ковальчик. Но уже тогда было ясно, что слово не сдержат. «А чего Александр Анатольевич такое обещание дал?» – «Ну, это же как обещать жениться...», – обсуждали чиновники между собой.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 05.09.19

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