Трамваи по Макаровскому мосту пустят с понедельника

В понедельник, 14 октября, по Макаровскому мосту начнут ходить трамваи – пока только по однопутному участку от улицы Гражданской в сторону улицы Московской.

В пресс-службе администрации города уточнили схему движения транспорта:

– № 3 – станция «ЦПКиО» – Тверитина – Луначарского – Челюскинцев – Верх-Исетский бульвар – Красноуральская – Татищева – Викулова – Белореченская – Радищева – Куйбышева – Луначарского – станция «ЦПКиО»;

– № 5 – станция «Площадь Первой пятилетки» – Машиностроителей – проспект Космонавтов – Челюскинцев – Московская – Радищева – 8 Марта – Фучика – станция «Метро Ботаническая» – Фучика – 8 Марта – Куйбышева – Луначарского – проспект Космонавтов – Машиностроителей – станция «Площадь Первой пятилетки»;

– № 7 – станция «Эльмаш» – Энтузиастов – Старых Большевиков – Фронтовых Бригад – проспект Космонавтов – Челюскинцев – Верх-Исетский бульвар – Халтурина – Техническая – станция «7 Ключей» – Техническая – Халтурина – Верх-Исетский бульвар – проспект Ленина – Луначарского – проспект Космонавтов – Фронтовых Бригад – Старых Большевиков – Энтузиастов – станция «Эльмаш»;

– № 23 – станция «Машиностроителей» – Машиностроителей – Бебеля – Халтурина – Верх-Исетский бульвар – проспект Ленина – Луначарского – Уральская – Гагарина – Малышева – Сыромолотова – станция «40 лет ВЛКСМ» – Сыромолотова – Малышева – Гагарина – Уральская – Челюскинцев – Верх-Исетский бульвар – Халтурина – Бебеля –Машиностроителей – станция «Машиностроителей».

Напомним, трамвайное движение закрывали, чтобы проложить рельсы. Представитель подрядчика ранее объяснял, что на Макаровском мосту используется новая для города технология, благодаря которой никакого шума от колес трамвая не будет, а рельсы можно будет не ремонтировать 50 лет.

Екатеринбург, служба информации

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