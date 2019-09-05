Макаровский мост снова закроют на выходные

Завтра, 6 сентября, с 11:00 и до 6 часов утра понедельника, 9 сентября, ООО «ГУДСР» вновь перекроет движение автомобильного транспорта по Макаровскому мосту на улице Челюскинцев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, это делается для обустройства трамвайных путей. Движение автомобильного транспорта в это время будет направлено в объезд по улицам Бориса Ельцина, 8 Марта, проспекту Ленина, улицам Карла Либкнехта и Свердлова, переулку Красному.

Такое же перекрытие повторится еще раз через неделю – с 11:00 13 сентября до 6:00 16 сентября 2019 года. Водителей просят обращать внимание на вновь установленные знаки и указатели, а также заранее планировать маршрут.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 05.09.19

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