Макаровский мост закроют для прокладки трамвайных рельсов

Сегодня в 11 часов дорожные рабочие закроют движение транспорта по Макаровскому мосту в связи с обустройством трамвайных путей.

Как сообщили РИА «Новый День», в 6 утра понедельника, 2 сентября, мост откроют, но потом его закроют еще дважды: с 11:00 6 сентября до 6:00 9 сентября и с 11:00 13 сентября до 6:00 16 сентября.

Движение автомобильного транспорта в эти дни будет направлено по улицам Бориса Ельцина, 8 Марта, проспекту Ленина, улицам Карла Либкнехта и Свердлова, переулку Красному. Просьба к водителям обращать внимание на вновь установленные знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 30.08.19

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