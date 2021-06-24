Движение на Макаровском мосту будут закрывать еще четыре раза

В Екатеринбурге этим летом будут еще четыре раза закрывать движение на Макаровском мосту. О двух из них мэрия ранее сообщала – по улице Челюскинцев от Бориса Ельцина до Гражданской транспорт не будет ходить по выходным, с 10 по 12 июля и с 23 по 26 июля. Сегодня во время пресс-конференции замглавы Екатеринбурга Алексей бубнов рассказал, что аналогичные проблемы в движении по мосту будут и в августе – в этом месяце мост также будут закрывать дважды.

Отметим, реконструкция Макаровского моста началась в 2017 году, в 2019 году по нему запустили движение. И тогда же чиновники заверили, что больше мост перекрывать не будут. С этого года в Екатеринбурге начинается еще одна глобальная стройка – реконструкция развязки у «Калины». И здесь тоже обещают полностью движение не перекрывать.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 24.06.21

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