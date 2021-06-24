В городском пруду спустили воду для очередного этапа строительства Макаровского моста (ФОТО)

В Екатеринбурге строители понизили уровень воды в городском пруду настолько, что местами можно пройти по дну. В мэрии города сообщили, что осушение связано с очередным этапом строительства Макаровского моста.

Как передают екатеринбуржцы, уровень воды заметно снизился и в центре города, в районе Плотинки, и на ВИЗе. «Это связано с очередным этапом строительства Макаровского моста. Кроме того, комитет экологии планирует очистку обнажившихся участков дна», – отметили в пресс-службе мэрии.

Ранее сообщалось, что в июле закроют движение по Макаровскому мосту. Это тоже необходимо для выполнения ремонтных работ. Транспорт не будет ходить с 10 по 26 июля по улице Челюскинцев от Бориса Ельцина до Гражданской.

Также в июле мэрия обещала провести пресс-тур в район строительства, чтобы показать текущее состояние моста. Во время прошлого пресс-тура осенью 2020 года представители горадминистрации обещали завершить все монолитные работы и в третьем-четвертом квартале 2021 года запустить движение по второй части. «Также до конца 2023 года будет в полном объеме завершено все благоустройство. Однако в случае получения финансирования оно может быть завершено и в 2022 году», – говорили в мэрии.

Реконструкция Макаровского моста началась летом 2017 года. Компания ГУДСР выиграла подряды и по реконструкции Макаровского моста, и по строительству развязки у него. Крупнейший дорожный строитель Екатеринбурга получил в сумме более 1,7 млрд рублей. Первый этап работ закончили летом 2019 года: 1 июля по новой половине моста проехали первые участники движения. Второй этап, по сути, зеркальный – строительство моста с южной стороны. После его завершения общая ширина сооружения составит порядка 42 метров.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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