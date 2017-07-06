В Городском пруду Екатеринбурга осушили берега

В Городском пруду сегодня понизили уровень воды на два метра. В администрации города такое решение объяснили подготовкой к реконструкции Макаровского моста.

Сегодня утром жители Екатеринбурга заметили, что уровень воды в Городском пруду упал на несколько метров. «Обычно вода достает до гранитной стены набережной, сегодня обнажилось грязное илистое дно», – рассказала горожанка Ольга. В пресс-службе администрации города объяснили понижение уровня воды подготовкой к реконструкции Макаровского моста. «В настоящее время специалисты ООО «Городское управление дорожно-строительных работ», выигравшего конкурс на реконструкцию объекта, уже приступили к проведению работ на подступах к Макаровскому мосту в районе улиц Челюскинцев и Гражданской. Для того чтобы получить доступ к опорным конструкциям существующего мостового сооружения и выполнить отсыпку насыпи для строительства его новой секции со стороны Заречного микрорайона, работникам ГУДСР необходимо получить доступ к подводной части русла реки Исети. А для этого уровень воды в Городском пруду необходимо понизить более чем на два метра», – заявили в администрации города. Пруд обмелеет до 1 августа этого года, специалисты выполнят необходимые им работы, после чего пруд наполнят вновь. С 21 августа, после Дня города, пруд снова начнут осушать – в таком виде он будет до 30 сентября, когда начнется второй этап работ в районе Макаровского моста.

ГУДСР, как ранее писал «Новый День», выиграл подряды и по реконструкции Макаровского моста, и по строительству развязки у него. Крупнейший дорожный строитель Екатеринбурга получил в сумме более 1,7 млрд рублей. Первый этап работ рассчитан до 2019 года. В его рамках специалисты планируют убрать первый ряд арок с северной стороны моста и возвести новый, ширина которого составит порядка 25 метров. На время проведения работ движение автомобильного транспорта будет осуществляться по сохраненной южной стороне моста в две полосы, а трамваев – по одному пути с организацией реверсивного движения. После завершения строительства северной части моста на ней появятся три полосы движения для автомобилей, тротуар, велосипедная дорожка и тоннель для коммуникаций. Второй этап, по сути, зеркальный – строительство моста с южной стороны. После его завершения общая ширина сооружения составит порядка 42 метров.

Добавим, некоторые горожане выразили сомнения по поводу истинной цели понижения уровня воды. «Когда на пруду появился понтонный мост, власти официально тоже говорили, что это делается для переноса линии электропередачи и других сетей на время строительных работ на мосту. А потом оказалось, что на один из понтонов поставили буровую, которая начала вести работы на месте строительства храма-на-воде», – подметил противник храма Павел Зубков.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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