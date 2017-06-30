Дорожные работы в Екатеринбурге привели к уголовке: из бюджета ушло 15 миллионов

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при дорожных ремонтах. Из бюджета ушло 15,3 млн рублей по госконтрактам МКУ «Городское благоустройство», которые выполняло ГУДСР.

Дело возбуждено по факту нарушения федерального законодательства при организации ремонта дорог, по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, махинации вскрылись после совместной проверки надзорного ведомства и регионального минфина. Деньги на ремонт дорог в Екатеринбурге выделялись в рамках программы «Столица» на 2014-2016 годы. В частности, в 2015 году на дорожные работы было выделено 530 млн из областного бюджета и 30 млн из городского. Подрядчиком по госконтрактам было ООО «Городское управление дорожно-строительных работ». Прокуратура обнаружила факты нецелевого расходования бюджетных средств, предъявления к оплате работ, не предусмотренных контрактом и завышения объемов выполненного.

В частности, предъявлялись к оплате работы по установке временных дорожных знаков и средств технического регулирования, выполнение и содержание которых являлось обязанностью подрядчика. Данные работы не были предусмотрены аукционной документацией и локально-сметными расчетами. Оплата перевозки отфрезерованного асфальтобетонного покрытия завышалась – согласно локальным сметным расчетам автомобили-самосвалы перевозили с ул. Еремина до улиц Уральских Коммунаров – Сазонова отфрезерованное асфальтобетонное покрытие на расстояние до 15 км. При этом фактически перевозка грузов с указанных улиц осуществлена на расстояние 5,6-5,8 км.

По результатам проверки прокуратура города в суд направила исковое заявление к МКУ «Городское благоустройство» о взыскании в доход областного бюджета и бюджета Екатеринбурга 15,3 млн рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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