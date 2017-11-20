Член общественной палаты уличил администрацию Екатеринбурга в махинациях на закупках бордюра

Член Общественной палаты Екатеринбурга Алексей Беззуб обвинил администрацию города в завышении цен при закупке бордюра. По его расчетам, стоимость материалов завышается в четыре раза.

«Давненько я вас не радовал постами про коррупцию. Если вкратце, то городская администрация закупает бордюры в четыре раза дороже рыночной цены. ГП1 стоит 1400 рублей за метр, покупают за 4788 рубля с НДС, ГП4 стоит 900 рублей, платят ГУДСРу 3956 рублей за метр погонный», – сообщил на своей странице в фейсбуке Беззуб.

Добавим, совместная работа структуры администрации города и ГУДСР – Городского управления дорожно-строительных работ – уже попадала в скандальные истории, связанные с махинациями в дорожных ремонтах. В июне было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при дорожных ремонтах. Из бюджета ушло 15,3 млн рублей по госконтрактам МКУ «Городское благоустройство», которые выполняло ГУДСР. По контрактам в рамках программы «Столица» на 2014-2016 году выделялось 530 млн из областного бюджета и 30 млн из городского. Прокуратура обнаружила факты нецелевого расходования бюджетных средств, предъявления к оплате работ, не предусмотренных контрактом и завышения объемов выполненного.

Деньги на ремонт дорог в Екатеринбурге выделялись в рамках программы «Столица» на 2014-2016 годы. В частности, в 2015 году на дорожные работы было выделено 530 млн из областного бюджета и 30 млн из городского. Подрядчиком по госконтрактам было ООО «Городское управление дорожно-строительных работ». Прокуратура обнаружила факты нецелевого расходования бюджетных средств, предъявления к оплате работ, не предусмотренных контрактом и завышения объемов выполненного.

Екатеринбург, служба информации

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