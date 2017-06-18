На месте строительства храма-на-пруду появился понтон с техникой (СКРИНЫ)

В акватории городского пруда, на предполагаемом месте строительства храма, в эти выходные появился понтон с какой-то строительной техникой. Общественники не исключают, что горадминистрация начнет исследование дна для дальнейших корректировок в проекте по возведению храма. «Екатеринбуржцы, вы готовы митинговать? Вы готовы встать и не уходить, пока они не уберут свою технику?» – призывают активисты в соцсетях.

Запись со ссылкой на фотографию понтона и призывом устроить акцию протеста выложил на своей странице в «Фейсбуке» активист общественного движения «Комитет Городского пруда» Дмитрий Москвин.

«Екатеринбуржцы, вы готовы митинговать? Вы готовы встать и не уходить, пока они не уберут свою технику? Честно! Потому что, увы, наступают отвратительные времена! И надо знать, кто пойдет бороться, а кто переждет поодаль», – пишет Москвин.

В комментариях горожане выражают готовность принять участие в акции протеста. Но пишут, что вряд ли понтон связан с началом строительства храма, поскольку еще нет разрешительных документов. Возможно, технику поставили на воду для изучения дна.

Между тем не исключено, что на воду спустили понтон, который горадминистрация планирует использовать при реконструкции Макаровского моста. Как ранее сообщал NDNews.ru, задача понтона – принять линии электропередачи и других сетей на время строительных работ.

Напомним, в мае на сайте администрации уральской столицы появился проект разрешения на возведение насыпного острова на акватории пруда для строительства храма. Если на данный проект не поступит возражений, он будет считаться автоматически согласованным.

При этом в опубликованных документах приводится оценка последствий строительства. При детальном изучении этих материалов вырисовывается ужасающая картина: река Исеть фактически признана сточной канавой, непригодной для обитания растений и животных. Собственно, тем, что водная артерия переживает экологическую катастрофу, и объясняется сформулированный «минимальный ущерб», который будет нанесен строительством храма.

Идея разместить храм-на-воде сразу вызвала широкий общественный резонанс в Екатеринбурге. В городе создана общественная группа по защите городского пруда, которая дважды проводила массовые акции против строительства собора.

В конце апреля – мае появлялась информация о вероятном переносе стройки с пруда в сквер за «Космос» или на Октябрьскую площадь. Это вселяло надежду, говорили сторонники комитета. Однако публикация проекта разрешения на создание искусственного острова вновь подтверждает, как говорят активисты в социальных сетях, тезис о том, что чиновники избегают дискуссий и не готовы к конструктивному диалогу, а намерены продолжать гнуть свою вероломную линию по навязыванию стройки и, как следствие, – изменению облика центральной части города.

В проекте разрешения на создание искусственного острова в акватории пруда говорится, что строительство может начаться в мае 2018 года и завершится к маю 2023 года. Стройку собора поддержал градостроительный совет области, рабочая группа при областном правительстве одобрила его возведение именно в акватории городского пруда. Протокол заседания рабочей группы, вопреки протестам горожан, подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Согласно проекту, трехэтажный собор высотой 69,5 м будет рассчитан на 1350 прихожан. В здании, к которому будут вести три моста, планируют разместить конференц-зал на 100 мест, комнаты для хора, отдыха священника и общения с людьми, архиерейский кабинет с душевой и мини-кухней, три зала для трапезы, ризницу и книгохранилище, приходской музей, складские помещения и смотровую площадку на колокольне с 15 колоколами.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 17.06.17

В Екатеринбурге горит старое здание на проспекте Ленина, жильцов эвакуируют. / Избирком: «Яблоко» не успевает с уведомлением о выдвижении Ройзмана через федеральное бюро. / Кто сделал Ройзмана «яблоком раздора»: версии политологов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»