Рядом с Макаровским мостом будет построен понтонный мост от берега до берега (ФОТО)

Странная конструкция на берегу Исети, вызывающая вопросы у прохожих, – это низководный понтонный мост. Как сообщили NDNews.ru в городской администрации, он будет спущен на воду в этом или следующем году.
Его задача – принять линии электропередачи и других сетей на время реконструкции Макаровского моста.
Напомним, ремонт моста должен начаться этим летом. Первый этап работ рассчитан до 2019 года. В его рамках специалисты планируют убрать первый ряд арок с северной стороны и возвести новый мост, ширина которого составит порядка 25 метров. На время проведения работ движение автомобильного транспорта будет осуществляться по сохраненной южной стороне моста в две полосы, а трамваев – по одному пути с организацией реверсивного движения.
После завершения строительства северной части моста на ней появятся три полосы движения для автомобилей, тротуар, велосипедная дорожка и тоннель для коммуникаций.
Второй этап, по сути, зеркальный – строительство моста с южной стороны. После его завершения общая ширина сооружения составит порядка 42 метров.
Работы выполняет ООО «ГУДСР» – та же компания, которая получила контракт на строительство развязки у путепровода. Крупнейший дорожный строитель Екатеринбурга получил в сумме более 1,7 млрд рублей.
Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»
Екатеринбург. Другие новости 13.06.17
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