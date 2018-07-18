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Среда, 18 июля 2018, 16:25 мск

Новости Екатеринбург

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Исеть опять осушат ради Макаровского моста

В Екатеринбурге с завтрашнего дня начнут осушать Исеть. Водоем вернется к своему обычному состоянию только в ноябре.

Уровень воды в Исети будет снижен на один метр, сообщили сегодня в пресс-службе администрации города. Это связано с реконструкцией Макаровского моста – строителям нужно получить доступ к опорным конструкциям моста, без осушения этого не сделать.

Осушение водоема проводится в соответствии с решением Городской противопаводковой комиссии. Спуск воды начнется завтра и займет около трех дней. «Уровень воды будет снижен до 31 октября 2018 года», – говорится в официальном сообщении мэрии.

Напомним, прошлым летом Городской пруд также осушали на несколько месяцев – тогда велась подготовка к реконструкции моста. При этом на берегах водоема можно было найти много интересного.

Екатеринбург, служба информации

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