Городской пруд вновь превратился в огромную свалку: дно водоема покрыто тоннами мусора

В самом центре Екатеринбурга – города, принимающего Чемпионат мира по футболу – 2018 и претендующего на проведение Экспо-2025, вновь появилась огромная свалка бытового мусора. Неприятное зрелище ожидает горожан, прогуливающихся по набережной реки Исети.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горы зловонного мусора можно наблюдать в районе ККТ «Космос», около резиденции губернатора и на противоположном берегу. Накануне в городском пруду понизили уровень воды на два метра. В администрации города такое решение объяснили подготовкой к реконструкции Макаровского моста. Обнажившееся дно, как оказалось, покрыто всевозможным хламом. Подобную картину можно было наблюдать несколько лет назад, когда из Исети спускали воду для ремонта набережной. Тогда съемочная группа NDNews.ru сняла красноречивые кадры дна, где покоились автомобили, арматура, бочки и обычные отходы вроде пивных банок и стеклянных бутылок. Здесь даже нашли мертвую кошку. Только после этого мэрия, старательно обходившая стороной тему экологической обстановки на Исети, заметила проблему, и реку стали чистить.

Однако сегодня состояние дна Городского пруда снова вызывает ужас. Территория у набережной Исети усыпана стеклянными и металлическими бутылками, всевозможными обертками от чипсов и сухариков. Здесь же можно найти разный металлолом, пластмассу и т.д. Фактически отходы превратились в бельмо на карте центральной части уральской столицы.

Комитет по экологии и природопользованию мэрии города поручил увеличить число людей, собирающих мусор с акватории Городского пруда. «Официально заявляю, что подрядчик по сбору мусора увеличил количество людей. Сегодня работают у резиденции, завтра у «Космоса», далее по остальным участкам. Пруд не оставим без внимания», – прокомментировал сегодня ситуацию председатель городского комитета по экологии Егор Свалов на своей странице в Facebook.

О состоянии Исети написаны сотни, если не тысячи, новостей. Горожане не раз подмечали, что из-за загрязнений река местами не может замерзнуть зимой, а запах от водоема способен испортить любую романтическую прогулку. Однако до последнего времени чиновники упорно открещивались от проблемы. Так, несколько лет назад из мэрии вовсе пришла сенсационная новость – в пруду обнаружили раков. Такое заявление сделал глава городского комитета по экологии Сергей Архипов. Неожиданная находка, которая, по идее, является показателем чистоты воды, тут же стала предметом активного обсуждения среди горожан. По большей части, «всплывшие» раки вызвали бум шуток, многие скептически отнеслись к сообщению о резком улучшении состояния водной артерии. Но г-н Архипов стоял на своем, утверждая, что «там, где существует экологическое загрязнение, раки не питаются и поэтому не живут», и добавлял, что на Городском пруду видели еще лебедей. Впрочем, администрация города обнаруженных раков (пусть даже на фотографиях) общественности не продемонстрировала. В этой связи наше агентство провело собственный эксперимент, чтобы выяснить, насколько вода в пруду отличается от других водоемов, и действительно ли у капризных членистоногих, щепетильно относящихся к местам обитаний, есть шансы выжить в Исети. Выводы были, увы, неутешительными.

Вместе с тем недавно на фоне страстей, кипящих вокруг храма-на-воде, на сайте мэрии появились документы с оценкой последствий возведения на акватории Городского пруда искусственного острова, где планируют построить собор святой Екатерины. При детальном изучении этих материалов выясняется, что река Исеть признана сточной канавой, непригодной для флоры и фауны. Собственно, тем, что водоем переживает экологическую катастрофу, и объясняется сформулированный «минимальный ущерб», который будет нанесен строительством храма.

Екатеринбург, Игнат Бакин, Александр Саливанчук

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