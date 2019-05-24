Городской пруд снова осушают (ФОТО)

В Екатеринбурге снова понижают уровень Городского пруда – эти мероприятия связаны с очередным этапом реконструкции Макаровского моста. Через плотину идет мощный сброс воды.

Как уже сообщал «Новый День», мост планируется закрыть с 1 июня по 1 июля – будут идти работы на подходах к новой части моста. В это время полностью перекоют часть улицы Челюскинцев от улицы Ельцина до переулка Красного. После открытия этого участка движение пустят по новой (северной) части моста и начнется демонтаж южной части.

После завершения строительства северной части моста на ней появятся три полосы движения для автомобилей, тротуар, велосипедная дорожка и тоннель для коммуникаций.

Впервые в связи с ремонтом моста Городской пруд осушили в начале июля 2017 года, тогда уровень воды был понижен на два метра, а на берегах горожане сделали много интересных находок, некоторые из них даже были сданы в музей.

Екатеринбург, служба информации

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