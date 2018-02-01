В Екатеринбурге с апреля начнут чистить Исеть

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс по очистке Исети от мусора, в том числе и крупногабаритного.

Стоимость работ составляет чуть более 2,5 млн рублей. Согласно техзаданию, требуется очистить поверхность акватории Городского пруда и акватории реки Исеть, убрать мусор с обмелевших участков, с веток деревьев, нависающих над водой, а затем вывезти его. Протяженность всех участков по правому берегу составляет 8,848 км, левому берегу реки – 9,871 км. Уборка должна проводиться каждый месяц с апреля по октябрь, но участки в центре города будут прибирать чаще. К примеру, больше всего выездов на очистку реки запланировано на июнь: городской пруд (от моста на Челюскинцев до моста на Ленина) и реку на участке от моста на Ленина до моста на Малышева в этот летний месяц будут чистить по 17 раз.

Исеть на участке от моста на Халтурина – Токарей до моста на Челюскинцев и на участке от моста на Малышева до моста на переулке Базовом почистят по 8 раз за месяц. А реку на участке от моста на Базовом до ул. Павлодарская – пер. Корейский – только три. В этом году Исеть на разных участках суммарно будут прибирать 193 раза, а в прошлом году чистили только 74 раза, причем участка за Базовым тогда в списке вообще не было, сумма, выделяемая из бюджета, при этом увеличилась всего на 250 тысяч.

Добавим, аналогичные работы администрация Екатеринбурга заказывает ежегодно, периодически на уборку Городского пруда выходят волонтеры. Однако каждый раз при понижении уровня воды водоем в центре города оказывается просто огромной помойкой. Территория у набережной Исети усыпана стеклянными и металлическими бутылками, всевозможными обертками. Здесь же можно найти разный металлолом, пластмассу и т.д. Впрочем, до того, как в 2013 году решили обратить внимание на эту проблему, здесь находили автомобили, арматуру, бочки и даже мертвую кошку.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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