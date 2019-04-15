Реку Исеть почистят от мусора за 2,5 млн рублей

Администрация Екатеринбурга объявила аукцион на право заключения муниципального контракта на очистку акватории и обмелевших участков реки Исеть.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», территория поделена на 183 участка. На каждом из них нужно будет подобрать мусор с поверхности воды, с обмелевших участков водоема, в том числе крупногабаритный. Также нужно убрать мусор, застрявший в ветках деревьев и кустарников, нависающих над водой. Мусор требуется доставить на берег, упаковать в пакеты, погрузить на машины и передать для последующей утилизации специализированным организациям. Стоимость контракта – 2 млн 560 тысяч рублей.

Добавим, аналогичные работы администрация Екатеринбурга заказывает ежегодно, периодически на уборку Городского пруда выходят волонтеры. Однако каждый раз при понижении уровня воды водоем в центре города оказывается просто огромной помойкой. Территория у набережной Исети усыпана стеклянными и металлическими бутылками, всевозможными обертками. Здесь же можно найти разный металлолом, пластмассу и т.д. Впрочем, до того, как в 2013 году решили обратить внимание на эту проблему, здесь находили автомобили, арматуру, бочки и даже мертвую кошку.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.04.19

«Наш фургон сожгли конкуренты», – циркачи из Германии рассказали о ночном ЧП в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО). / Прокуратура ищет виновников масштабной коммунальной аварии в Левихе. / Дублер проспекта Сахарова закроют на полтора месяца. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»