Строители планируют запустить движение по Макаровскому мосту в конце 2021 года (ФОТО)

В Екатеринбурге начался следующий этап реконструкции Макаровского моста. Сегодня замглавы города Алексей Бирюлин и представитель компании-подрядчика ГУДСР показали журналистам, что происходит на месте работ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас идет демонтаж старой части моста и вынос инженерных конструкций. На этом этапе задействованы около 50 рабочих, три крана, 10-15 самосвалов. После этого понадобится больше людей – с февраля 2021 года начнется строительство новых арок. Летом еще раз понизят уровень воды в Городском пруду: для проведения берегоукрепляющих работ.

«В следующем году мы планируем завершить все монолитные работы и в третьем-четвертом квартале 2021 года запустить движение по второму этапу. Также до конца 2023 года будет в полном объеме завершено все благоустройство. Однако в случае получения финансирования оно может быть завершено и в 2022 году», – обещал Алексей Бирюлин. Стоимость работ оценивается в 1,5 млрд рублей.

Напомним, реконструкция Макаровского моста началась летом 2017 года. Компания ГУДСР выиграла подряды и по реконструкции Макаровского моста, и по строительству развязки у него. Крупнейший дорожный строитель Екатеринбурга получил в сумме более 1,7 млрд рублей. Первый этап работ закончили летом 2019 года: 1 июля по новой половине моста проехали первые участники движения. После завершения строительства северной части моста на ней появились три полосы движения для автомобилей, повышенный тротуар, велосипедная дорожка и тоннель для коммуникаций. Второй этап, по сути, зеркальный – строительство моста с южной стороны. После его завершения общая ширина сооружения составит порядка 42 метров.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 13.11.20

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