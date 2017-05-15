Реконструкция Макаровского моста и развязки досталась одному подрядчику: ГУДСР получит 1,7 млрд

Публикации за 15.05.17

Реконструкцией Макаровского моста займется ГУДСР – та же компания, которая получила контракт на строительство развязки у путепровода. Крупнейший дорожный строитель Екатеринбурга получил в сумме более 1,7 млрд рублей.

На сайте госзакупок появились итоги рассмотрения заявок аукциона по реконструкции Макаровского моста. Ранее стало известно, что строительством развязки у моста, оцененной в 804 млн рублей, займется ГУДСР, только эта компания подала заявку. На участие в электронном аукционе заявились два участника, однако одну заявку отклонили, так как участник «не представил конкретные показатели используемого товара, соответствующее значениям, установленным документацией». В итоге электронный аукцион был отменен, но заказчик может заключить контракт с единственным поставщиком по максимальной цене контракта. Закупка была оценена в 940 млн рублей. Комиссия, рассматривающая заявку, решила «признать заявку соответствующей требованиям документации об аукционе».

Напомним, ремонт моста должен начаться этим летом. Первый этап работ рассчитан до 2019 года. В его рамках специалисты планируют убрать первый ряд арок с северной стороны моста и возвести новый, ширина которого составит порядка 25 метров. На время проведения работ движение автомобильного транспорта будет осуществляться по сохраненной южной стороне моста в две полосы, а трамваев – по одному пути с организацией реверсивного движения.

После завершения строительства северной части моста на ней появятся три полосы движения для автомобилей, тротуар, велосипедная дорожка и тоннель для коммуникаций.

Второй этап, по сути, зеркальный – строительство моста с южной стороны. После его завершения общая ширина сооружения составит порядка 42 метров.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 15.05.17

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