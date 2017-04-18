Имя генподрядчика реконструкции Макаровского моста станет известно через месяц

Публикации за 18.04.17

Управление капитального строительства администрации Екатеринбурга разместило на сайте госзакупок извещение о поиске генподрядчика для реконструкции Макаровского моста.

Как передает корреспондент NDNews.ru, мэрия объявила сразу два аукциона с формулировкой «Выполнение работ по разработке рабочей документации и реконструкции улично-дорожной сети с функциями генерального подрядчика объекта: «Реконструкция моста через реку Исеть по улице Челюскинцев с реконструкцией улично-дорожной сети. I этап». Начальная цена первого аукциона – 803,9 млн рублей, второго 940,4 млн рублей.

В документации указано, что в соответствии с постановлением правительства РФ установлен запрет на выполнение данных работ организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики. Аукцион состоится уже 15 мая.

Напомним, работы по реконструкции самого длинного моста уральской столицы начнутся уже в июне текущего года. Первый этап работ рассчитан до 2019 года. В его рамках специалисты планируют убрать первый ряд арок с северной стороны моста и возвести новый, ширина которого составит порядка 25 метров. На время проведения работ движение автомобильного транспорта будет осуществляться по сохраненной южной стороне моста в две полосы, а трамваев – по одному пути с организацией реверсивного движения.

После завершения строительства северной части моста на ней появятся три полосы движения для автомобилей, тротуар, велосипедная дорожка и тоннель для коммуникаций.

Второй этап, по сути, зеркальный – строительство моста с южной стороны. После его завершения общая ширина сооружения составит порядка 42 метров.

Стоит отметить, что проект реконструкции моста исключает полное перекрытие движения транспортных средств на всех этапах предстоящей реконструкции. В разные периоды проведения работ на мосту будут предусмотрены лишь частичные ограничения транспортного сообщения, что, безусловно облегчит жизнь автомобилистов.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.04.17

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