В городском пруду спустя 3,5 месяца «засухи» подняли уровень воды (ФОТО)

В городском пруду подняли уровень воды, который был снижен еще в июне для ремонта Макаровского моста. Сейчас погулять по дну уже не получится.

Уровень воды спустили в городском пруду на всей протяженности, от ВИЗа до центра города, еще в конце июня. Все лето на Макаровском мосту шли работы. В это время по дну пруда запросто можно было ходить пешком, а на ВИЗе в некоторых местах при желании можно было вброд перейти на другой берег.

За лето службы благоустройства неоднократно чистили и берега, и дно пруда, и воду. Сотрудники рассказывали, что больше всего вытаскивают бутылок, пакетов и бытового мусора. Но попадаются и крупные находки: диваны и автомобильные шины.

Напомним, реконструкция Макаровского моста началась летом 2017 года. Компания ГУДСР выиграла подряды и по реконструкции Макаровского моста, и по строительству развязки у него. Крупнейший дорожный строитель Екатеринбурга получил в сумме более 1,7 млрд рублей. Первый этап работ закончили летом 2019 года: 1 июля по новой половине моста проехали первые участники движения. Второй этап, по сути, зеркальный – строительство моста с южной стороны. После его завершения общая ширина сооружения составит порядка 42 метров. В третьем-четвертом квартале 2021 года должны запустить движение по второй части моста. До конца 2023 года – закончить благоустройства.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 08.10.21

Фестиваль уральского кино, перформансы биеннале и День чтения – Weekend (18+). / Минэконом РФ ожидает снижение непродовольственной инфляции в следующем году. / Старейший депутат заксо вошел в комитет по молодежной политике, спорту и туризму. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»