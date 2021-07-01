Из Исети выловили 15 тонн мусора, в реку сбрасывали даже диваны и кресла (ВИДЕО)

В Екатеринбурге со дна и с берегов Исети за последние три месяца вытащили 15 тонн мусора. Больше всего – бутылок, пакетов и прочего бытового мусора. Но встречались и редкие находки – диван, кресло и строительные катушки.

Что вылавливают из Исети

Очистка берегов и дна Исети в центре города и в удаленных районах проходит с апреля по октябрь. На эти цели муниципалитет выделяет 2,5 миллиона рублей ежегодно. По словам представителей мэрии, в последние годы мусора стало меньше: за три месяца 2021-го выловили 15 тонн, в прошлом году за это время было в полтора раза больше.

«Тенденция дает понять, что экологическое сознание у горожан развивается, не стоит на месте. Объемы мусора сокращаются каждый год», – рассказал сегодня во время пресс-тура директор муниципального предприятия «Комплексного решения проблем промышленных отходов» Иван Кравченко.

В основном на очистке Исети трудятся рабочие, которые вручную убирают мусор: чистят берега, выезжают на акваторию на лодке и убирают отходы с глади. По словам Ивана Кравченко, больше всего в реке – бытового мусора: пластиковых и стеклянных бутылок, пакетов и так далее. Кроме того, из воды достают листья, ветки и другие «отходы естественного происхождения». Но попадаются и редкие находки. «Бывают случаи, когда занимаемся очисткой дна. Бывает, натыкаемся на кресло или диван. Попадались строительные катушки», – рассказал Кравченко.

В основном рабочие уделяют внимание именно Исети: в центре города ее чистят пять раз в месяц, на окраинах (например, на Химмаше) – два раза в месяц. Но в планах мэрии – начать убирать отходы еще и на Патрушихе.

«Ежегодно очисткой проходим около 25,5 километра, в этом году – 25,7 километра. В планах охватить еще и Патрушиху, потому что по ней ситуация намного хуже, чем по Исети и городскому пруду, – рассказала председатель комитета по экологии и природопользованию мэрии Екатеринбурга Екатерина Мурзина. – По пруду мы сейчас видим, что состояние стало лучше. Сейчас, например, опустили уровень воды и мы видим, что обмелевшие участки находятся в удовлетворительном состоянии. Это несравнимо с тем, что было в 2018 и 2019 году».

Екатеринбург, Александр Погольский, Ольга Тарасова, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 01.07.21

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