Уральские реки завалены мусором после сплавов: «Пандемия сделала свое дело, люди не могут уехать за границу»

Уральские реки завалены мусором, который оставляют отдыхающие во время сплавов. На это жалуются туристы, которые и в прежние годы отдыхали на Урале, передает «Новый День». Член экосообщества города Чайковского (Пермский край) Давид Якунин подтвердил «Новому Дню», что мусора действительно очень много. «Мы сплавлялись по Чусовой. На стоянках действительно очень много мусора, особенно на тех, что удалены от населенных пунктов. На некоторых так все было завалено, что нам приходилось разбирать мусор. Что-то даже сжигать на костре. На последних стоянках – поближе к Чусовому – уже получше ситуация была, но тоже отходов много было. Еще большая проблема с туалетами, оборудованных нет, так что все вокруг в бумаге и в салфетках из нетканого полотна, которые не разлагаются», – сказал собеседник агентства.

Основной причиной любители сплавов называют резко возросший турпоток из-за закрытых границ и подорожавшего зарубежного отдыха. «На Чусовой по традиционным турмаршрутам – да, жалуются, что все завалено мусором и все друг у друга на головах. Пандемия сделала свое дело, люди не могут уехать за границу, потому все ломанулись на родные реки. Плюс нынче засуха, малые туристические реки типа Усьвы и Койвы обезвожены, катамараны реально приходится тащить на себе», – пояснила «Новому Дню» главный редактор лысьвенской газеты «Искра» Ирина Кетова.

По ее словам, как правило, субботники на берегах устраивают, в основном, осенью, да и делают это подростки-волонтеры из соседних сел: «Ежегодно они вывозят тонны мусора».

Известный челябинский экоактивист Чистомэн также обращает внимание на то, что в этом сезоне мусора на реках, популярных для сплавов, стало больше. В том числе в Башкирии. «Ужас, что на реке Ай творится. Зас**ли [замусорили] все, что только можно. Раньше эти ребята отрывались в Турциях и Египтах. Но после закрытия границ они взялись за родные края. Не знаю, с чем сравнить. Наверно, это похоже на нашествие саранчи, которое уничтожает все на своем пути», – отметил он.

Впрочем, не всегда туристы ведут себя плохо. В Свердловской области на реке Чусовой чисто. Об этом рассказал «Новому Дню» председатель свердловского отделения Российского экологического общества Алексей Вихарев. «Мы недавно сплавлялись по Чусовой – 24 километра от Слободы до Треки, и везде было чисто. Очень здорово, что туристы, не мусорят, забирают с собой», – сказал он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 09.08.21

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