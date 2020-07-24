За три недели жары уральцы навалили тонны мусора на берега водоемов. Кому убирать – рассуждают мусорщики, общественники и чиновники (ФОТО)

За три недели жары, царившей в Свердловской области, местные жители, устремившиеся на берега рек, озер и прудов, замусорили все вокруг. Например, на берегу карьера у отеля Ramada в Екатеринбурге за теплый период скопилось столько мусора, что «Спецавтобазе», региональному оператору по обращению с отходами, пришлось проводить там ликвидацию несанкционированной свалки. Уборку проводили в несколько этапов – сначала спецтехникой, потом выходили рабочие и разгребали остатки мусорных завалов вручную. С берегов карьера в итоге вывезли 100 кубометров мусора, оставленного отдыхающими. Общий вес убранных отходов составил 11 тонн, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе регоператора.

Ничем не лучше ситуация на берегу Ильинского пруда в поселке Кашино Сысертского городского округа. В сосновом лесу все завалено мусором. Иногда его стаскивают в отдельные кучи – при том, что на выезде стоят контейнеры, как и в других популярных у отдыхающих местах. Как пояснил «Новому Дню» глава Сысерти Дмитрий Нисковских, установка контейнеров в лесах – это инициатива муниципалитета. «Мусора очень много, к сожалению, отдыхающие на берегу зачастую его не увозят с собой до ближайшей площадки, фактически наличие контейнера способствует тому, что хоть какая-то часть людей, видя этот контейнер, доносят мусор до него», – пояснил собеседник агентства.

При этом, по его словам, этими же контейнерами пользуются недобросовестные владельцы садовых участков. «Очень большой объем садовых товариществ, которые не заключили договоры со «Спецавтобазой», видя эти контейнеры в общем доступе, туда привозят свой мусор. В итоге для муниципалитета уборка оставленного мусора – очень затратная история. Вывозим регулярно по графику раз в два дня. Это достаточно затратно, но нам важнее, чтобы было чисто», – прокомментировал Нисковских.

По его мнению, проблемы несанкционированных свалок, которые создают отдыхающие, не должны становиться головной болью только муниципалитетов. «Справедливо, чтобы это было проблемой регоператора. Фактически отдыхают и производят этот мусор жители тех же самых населенных пунктов, где регоператор взимает плату за вывоз ТКО», – пояснил свою позицию Нисковских.

Впрочем, его мнение разделяют не все. Корень проблемы кроется не в том, кто именно должен убирать мусор, а в том, почему его не уносят с собой те, кто его оставляет. Так, в свалку превратился берег Шиловского пруда в Березовском. Местные жители винят в этом отдыхающих. «Если вы думаете, что «нужны специальные службы, которые будут убирать за отдыхающими г*но» – вы очень сильно заблуждаетесь. Г*но за отдыхающими должны убирать сами отдыхающие. Простите. Не надо сваливать на чиновников», – написал эмоциональный пост главред «Березовского рабочего» Сергей Стуков. Примечательно, что на берегу установлены контейнеры для мусора, из которых отходы вывозят регулярно, однако, по словам Стукова, ими не пользуются.

На полуострове Баран на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге тоже все было завалено мусором. Но ситуацией занялись не чиновники и не специалисты, а обычные горожане, последователи челябинского «зеленого» блогера Чистомэна. Пользователь ресурса Pikabu под ником Baranababas расчистил небольшой участок земли, потратив на это 10 минут и собрав два мешка мусора.

Поддержать активных и неравнодушных к окружающему миру людей решили в свердловском отделении Российского экологического общества. Как рассказал «Новому Дню» председатель регионального отделения РЭО Алексей Вихарев, общественники объявили конкурс «Чистый берег РЭО». «Условия очень простые. Участники выезжают на берега рек и озер, собирают мусор в пакеты и вывозят на контейнерную площадку. Фотоотчет о субботнике публикуют у себя в инстаграме с тэгом #чистыйберегрэо, а мы выбираем победителя раз в неделю и вручаем ему приз. На этой неделе победителя уже объявили», – сказал Вихарев, уточнив, что выиграть любители чистых берегов могут палатку, походное кресло или туристический рюкзак.

Впрочем, глава областного отделения РЭО также уверен, что деятельности одних добровольцев и специализированных организаций, которые будут убирать за отдыхающими, недостаточно. «Мы очень быстро погрязнем в мусоре, если коренным образом не поменяется сознание людей. Сложившуюся культуру поведения на природе, в лесу или на берегу, вернее, сложившееся бескультурье надо ломать. Недавно депутаты заксобрания Санкт-Петербурга выступили с инициативой ужесточить санкции против тех, кто создает свалки твердых бытовых отходов. Они предлагают привлекать к уголовной ответственности не только за несанкционированное размещение радиоактивных, бактериологических и химических отходов, но и любых видов ТКО. Возможно, это может показаться излишне жесткой мерой, но пока другие не работают», – подытожил Алексей Вихарев.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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